Ситуація в енергетичній системі України: Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями

У Херсоні без світла все ще залишаються понад 14 тисяч споживачів.

Міністерство енергетики України повідомляє, що гідрогенерація виробляє менше електроенергії, ніж планувалось. Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями. Фахівці шукають технічні рішення, які дозволять забезпечувати сталу роботу цих станцій в умовах зниженого рівня води. Інші станції Дніпровського каскаду працюють у плановому режимі, повідомляє пресслужба відомства, інформує ZN.ua .

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У Миколаївській та Херсонській областях триває ліквідація наслідків повені. На Херсонщині заживили два населених пункти та понад 800 споживачів, які були відключені через підтоплення. На Миколаївщині заживили понад 600 споживачів, два населених пункти повністю та два частково.

У Миколаївській області через підтоплення залишаються знеструмленими один населений пункт повністю та сім знеструмлених частково, в Херсонській області – чотири населених пункти. У Херсоні без світла ще понад 14 тисяч споживачів.