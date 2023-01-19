Експерт розповів, коли в Україні може покращиться ситуація з електропостачанням

Ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в середині лютого, оскільки до того часу буде відновлено енергооб'єкти, які були пошкоджені внаслідок останньої атаки ворога. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

Експерт розповів, коли в Україні може покращиться ситуація з електропостачанням
Фото: pixabay.com

«Зараз ситуація залишається, на жаль, складною. Остання атака завдала значної шкоди, пошкоджено 9 енергоблоків вугільних електростанцій, що дуже суттєво в умовах дефіциту генеруючих потужностей. Так само були пошкодження і трансформаторних підстанцій Укренерго. Зараз триває відновлення цих об'єктів. Але коли ми говоримо про генерацію, тут швидкого відновлення не може бути. І я думаю, що перші результати ми відчуємо в середині лютого», — зауважив він.

Дефіцит потужностей

За словами експерта, на сьогодні по країні дефіцит генеруючих потужностей становить більш як 20%, а в окремих енергетичних регіонах він ще більший. Наприклад, Київський регіон має близько 40% дефіциту загального споживання.

Найскладніша ситуація

Харченко зазначив, що найважче зараз у Києві і прифронтових регіонах, зокрема Херсон та частина Харківщини у складній ситуації. Проблемою Київщині є не тільки загальне енергоживлення, а й стан локальних мереж, на яких виникають невеликі аварії, що значно впливає на постачання електроенергії споживачам. Так само, дуже погано зі світлом на Одещині.

Директор Центру досліджень енергетики попередив, що найближчі тижні значних змін у графіках відключення не буде.

«За два-три тижні графік, який є зараз, суттєво не покращиться. А далі - все залежить від результатів наступних атак», — сказав Харченко.





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