В Нацбанку вважають, що ситуація на валютному ринку покращилася

НБУ скоротив продаж доларів із резервів майже на 30%.

Національний банк України (НБУ) на поточному тижні - з 15 по 19 травня - купив на міжбанківському валютному ринку 11,59 млн доларів, водночас регулятор продав 391,96 млн доларів. Негативне сальдо становило 380,37 млн доларів. Про це йдеться в даних НБУ , інформує ZN.ua .

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Тобто, НБУ скоротив продаж валюти на 29% порівняно з попереднім тижнем, під час якого він продав 535,74 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 108,91 млн доларів і продав 9 836,33 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 9 727,42 млн доларів.