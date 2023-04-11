Ситуація із виконанням «зернової угоди» критична — Мінінфраструктури

Угода перебуває під загрозою зриву через дії Росії.

Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяє Україні експортувати зерно через порти у Чорному морі, перебуває в «критичному стані» через дії Росії, заявив заступник міністра інфраструктури України з питань морських портів і судноплавства Юрій Васьков у коментарі The Guardian, інформує ZN.ua .

В рамках укладеної торік угоди, представники Росії, Туреччини та ООН перевіряють кораблі, що прямують до та з українських портів. Спільна комісія погоджує назви кораблів, які підлягають перевірці.

Проте у вівторок, за інформацією Васькова, не було проведено жодних перевірок, хоча українська сторона, відповідно до угоди, передала назви трьох зерновозів.

Однак росіяни викреслили назви та надали інші судна із поточної черги, яка налічує 50 кораблів.

У підсумку жодному кораблю не дозволили продовжити свій шлях, що означає фактичну блокаду з боку Москви.

«Сьогодні у нас критична ситуація. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно», — наголосив представник Мінінфраструктури.

Росія прагне не виконувати положення угоди і вже кілька місяців свідомо гальмує процес перевірки. В лютому заступник глави МЗС РФ Сєргєй Вершинін заявляв, що Росія вважає «недоцільним» продовжувати дію зернової угоди. Минулого місяця Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів замість передбаченого домовленостями 120-денного періоду.

«Якщо протистояння триватиме, світові ціни на продукти харчування, ймовірно, зростуть на 15%», — вважає Васьков.