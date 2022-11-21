Ситуація на основних напрямках постачань дизпального залишається напруженою — трейдери
Ситуація на основних напрямках постачань дизельного палива залишається напруженою, обсяги пропозицій продукту обмежені, але говорити про дефіцит ще зарано, розповіли enkorr українські трейдери.
Ситуація на ринку
На чорноморському напрямку ситуація дещо покращилася. Цього тижня до українських портів прибуло два танкери з продуктом грецького виробництва, днями очікується розвантаження партії дизелю з Туркменістану.
За словами трейдерів, зимовий продукт продається з преміями $80 до середземноморських котирувань, партії арктичного дизелю пропонують на $70 80 дорожче. Пропозицій палива індійського виробництва наразі немає.
В Болгарії на тлі обмеженого обсягу пропозицій ціни на автомобільні партії дизельного пального з терміновим відвантаженням зросли на $40 55/т до $1210 1255/т. Проте розміри премій на автомобільні партії продукту з формульним ціноутворенням не змінилися й становлять $110 130. Цього тижня деякі українські компанії повідомили про виникнення труднощів при транспортуванні дизельного палива з Болгарії та Румунії.
У напрямку руху до пропускного пункту «Сирет-Порубне» утворилася черга довжиною понад 30 км, що уповільнює митне оформлення вантажів. Також на початку тижня учасники говорили про зупинення оформлення вантажів на молдавських пунктах пропуску через перебої з електропостачанням, але за останньою інформацію їх роботу вже відновлено.
В середині листопаду дизельне пальне в Польщі подешевшало слідом за зменшенням котирувань продукту в Північно-Західній Европі. На східних терміналах автомобільні партії дизпального відвантажувались по $1170 1230/т. Цього тижня польські трейдери зазначають зростання попиту на дизельне з боку українських покупців.
«Ми доволі швидко цього разу продали об'єм, що буде відвантажуватись наступного тижня. Проте клієнти продовжують телефонувати й питати продукт. Для нас це сигнал того, що на ринку є деякий ажіотаж», — коментує ситуацію менеджер польської компанії.
«Наш постачальник лімітує продаж дизелю посилаючись на те що має в першу чергу забезпечити пальним власну мережу», — ділиться деталями розмови зі своїм партнером представник українського рітейлу.