Ситуація на основних напрямках постачань дизпального залишається напруженою — трейдери

Ситуація на основних напрямках постачань дизельного палива залишається напруженою, обсяги пропозицій продукту обмежені, але говорити про дефіцит ще зарано, розповіли enkorr українські трейдери.

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Ситуація на ринку

На чорноморському напрямку ситуація дещо покращилася. Цього тижня до українських портів прибуло два танкери з продуктом грецького виробництва, днями очікується розвантаження партії дизелю з Туркменістану.

За словами трейдерів, зимовий продукт продається з преміями $80 до середземноморських котирувань, партії арктичного дизелю пропонують на $70 80 дорожче. Пропозицій палива індійського виробництва наразі немає.

В Болгарії на тлі обмеженого обсягу пропозицій ціни на автомобільні партії дизельного пального з терміновим відвантаженням зросли на $40 55/т до $1210 1255/т. Проте розміри премій на автомобільні партії продукту з формульним ціноутворенням не змінилися й становлять $110 130. Цього тижня деякі українські компанії повідомили про виникнення труднощів при транспортуванні дизельного палива з Болгарії та Румунії.

У напрямку руху до пропускного пункту «Сирет-Порубне» утворилася черга довжиною понад 30 км, що уповільнює митне оформлення вантажів. Також на початку тижня учасники говорили про зупинення оформлення вантажів на молдавських пунктах пропуску через перебої з електропостачанням, але за останньою інформацію їх роботу вже відновлено.

В середині листопаду дизельне пальне в Польщі подешевшало слідом за зменшенням котирувань продукту в Північно-Західній Европі. На східних терміналах автомобільні партії дизпального відвантажувались по $1170 1230/т. Цього тижня польські трейдери зазначають зростання попиту на дизельне з боку українських покупців.

«Ми доволі швидко цього разу продали об'єм, що буде відвантажуватись наступного тижня. Проте клієнти продовжують телефонувати й питати продукт. Для нас це сигнал того, що на ринку є деякий ажіотаж», — коментує ситуацію менеджер польської компанії.

«Наш постачальник лімітує продаж дизелю посилаючись на те що має в першу чергу забезпечити пальним власну мережу», — ділиться деталями розмови зі своїм партнером представник українського рітейлу.