Рітейлери об’єднались для стабільних постачань базових продуктів харчування населенню - деталі угоди

Продуктові торговельні мережі підписали Меморандум, за яким умови оплати за договорами поставки базових харчових продуктів вітчизняного виробництва не перевищуватимуть 30 календарних днів. Розроблений з врахуванням економічного стану та фінансової спроможності рітейлу в умовах війни документ покликаний забезпечити підтримку вітчизняних виробників та стабілізацію ланцюгу постачання базових продуктів харчування.

Про це йдеться в заяві Асоціації рітейлерів України, інформує Апостроф .

Закріплений Меморандумом підхід має на меті збалансувати відносини між мережами та постачальниками для вітчизняних виробників харчових продуктів.

До списку товарів у Меморандумі увійшли: крупи (гречана, пшенична, ячна, горохова, перлова), цукор-пісок (буряковий), борошно пшеничне, хліб, батон, макаронні вироби з м’яких сортів, вермішель з борошна пшеничного вищого сорту, молоко (окрім тривалого зберігання), сир кисломолочний, кефір у плівці, масло вершкове жирністю 72,5%, сметана, яйця курячі (нефасовані, С1); олія соняшникова рафінована, м’ясо курятини, м’ясо свинини, овочі "борщового набору" (картопля, морква, буряк, цибуля ріпчаста, капуста), вода мінеральна негазована.

Над документом працювали АТБ, Сільпо, Ашан, Novus, Varus, Коло. Консультації були проведені з Офісом президента, Міністерством економіки і Міністерством аграрної політики та продовольства.

Ініціатива щодо підписання Меморандуму обговорювалася з головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, головою Комітету з питань економрозвитку Дмитром Наталухою та робочої групи при Комітеті з питань економрозвитку під головуванням голови підкомітету з питань регуляторної політики Ганни Лічман.

Меморандум має стати першим ринковим інструментом саморегулювання, застосованим у галузі роздрібної торгівлі.

В Асоціації зазначають, що наразі одним з головних пріоритетів продовольчих компаній залишається інвестування коштів у швидке відновлення роботи магазинів на деокупованих територіях. Укладання Меморандуму на період воєнного стану є свідченням соціальної відповідальності продуктового рітейлу та готовності продовольчої галузі до саморегулювання заради підтримки економіки країни.

Документ набере чинності з дня отримання висновків АМКУ щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням Закону України "Про захист економічної конкуренції".