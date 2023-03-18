ЗМІ дізналися перші деталі програми МВФ для України на понад $15 млрд

Щоб отримати фінансування від МВФ український уряд обіцяє виконати низку умов. Скільки грошей від МВФ Україна може отримати цього року та які умови для цього потрібно виконати, про це пише "Forbes Україна" з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, крім традиційних антикорупційних реформ, йдеться зокрема про спробу спланувати власні доходи держави на горизонті п?яти років і відмову від наповнення бюджету за рахунок друку коштів НБУ.

Так, ключове нововведення, якого не було у попередніх програмах — середньострокова стратегія доходів (midterm revenue strategy) на п?ять років. Йдеться про щось на кшталт плану податкових доходів, на які найближчими роками опиратиметься український держбюджет.

“Це кроки, які ми робитимемо аби забезпечити фіскальну достатність, сталий розвиток і макрофінансову стабільність. Тобто це такий аналог макрорамки", — пояснює один із високопосадовців, дотичних до перемовин із української сторони.

Інша важлива позиція — неприпустимість емісійного фінансування дефіциту держбюджету та натомість більш активне залучення грошей урядом на внутрішньому борговому ринку, каже інший учасник перемовин. Минулого року через нестабільність зовнішньої допомоги Нацбанку довелося купити держоблігацій Мінфіну на 400 млрд грн (еквівалент $12 млрд). Фактично НБУ надрукував гроші для того, щоб держава могла профінансувати свої видатки.

Також Кабмін має переглянути макропараметри, на яких побудований бюджет цього року. Зокрема йдеться про показник середньорічного курсу долара (у поточній редакції — 42,2 грн/$), від якого залежить гривневий еквівалент надходжень від митниці та видатків на погашення держборгу. Враховуючи, що зараз роздрібний курс тримається нижче 39 грн/$, бюджетний показник теж має бути меншим, зазначив на правах анонімності один із членів уряду.

Окремий блок питань, як і у попередніх програмах, присвячено антикорупції. Цього разу цей напрям теж матиме нововведення — перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), каже один зі співрозмовників з української сторони. Про ліквідацію БЕБ не йдеться, замість цього уряд проведе новий конкурс за прикладом нещодавнього відбору директора Національного антикорупційного бюро.

Поточні домовленості передбачають, що Україна може отримати $4,5 млрд до кінця 2023 року, або 5,5 млрд протягом найближчих 12 місяців, розповідає на правах анонімності один із високопосадовців, який бере участь у перемовинах. Раніше про готовність МВФ виділити Україні $15,6 млрд протягом чотирьох років повідомило FT. Цю цифру підтвердив представник української делегації на консультаціях із Фондом. Інший співрозмовник, дотичний до перемовин, сказав про обсяг програми у “понад $15 млрд”.

Важливою передумовою ухвалення нової програми для України стало нещодавнє затвердження змін до політики Фонду, що дозволяє МВФ працювати з країнами, які знаходяться в умовах невизначеності, пояснює один із українських високопосадовців. Він не уточнив, про які конкретні зміни йдеться. Ймовірно, вони стосуються проблем із макропрогнозуванням у зв?язку з війною.

Через відсутність зрозумілої макрорамки минулого року український уряд так і не зміг домовитися з МВФ про програму з фінансування. Натомість Україна кілька місяців знаходилася у “моніторинговій програмі”, яка не передбачала грошей, але містила низку умов для переходу на наступний рівень.

Тепер до досягнення фінального рішення залишилось узгодити технічні деталі, що українська сторона розраховує зробити протягом кількох найближчих днів, зазначає один із держменеджерів, який представляє Україну на перемовинах у Варшаві.

“Це покроковий план, що має привести нас до рішення [ради директорів Фонду] 31 березня”, — очікує він.

За інформацією джерел, українська сторона сподівається фіналізувати домовленості та отримати попереднє погодження нової програми вже за кілька днів.