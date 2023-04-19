Українців хочуть зобов'язати накопичувати пенсію до 55 років: деталі законопроєкту

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Цього року в Україні планують запровадити обов’язкове пенсійне накопичення. Проєкт закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» №9212 було зареєстровано у Верховній Раді, інформує ZN.ua.

Українців хочуть зобов'язати накопичувати пенсію до 55 років: деталі законопроєкту
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В пояснювальній записці зазначено, що система добровільного накопичувального пенсійного забезпечення є недостатньою і не справляється з основною метою - суттєвого доповнення солідарної розподільчої системи на макроекономічному рівні.

Основні положення законопроєкту:

  • У системі накопичувального пенсійного забезпечення в обов’язковому порядку братимуть участь усі категорії осіб, які працюють, до досягнення ними 55 років.
  • Роботодавець щомісяця сплачуватиме обов’язкові пенсійні внески за працівника в розмірі 1 % від зарплати у 2023 році, 1,5 % — у 2024-му, 2 % — у 2025-му.
  • Розмір ЄСВ залишиться незмінним, накопичувальний внесок включатимуть в ЄСВ.
  • За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3 відсотків від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.
  • Такі ж умови державного співфінансування пропонуються також для участі в системі для фізичних-осіб підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.
  • Законопроектом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.
  • До кінця 2025 року внески потрібно буде робити в уповноважений пенсійний фонд, створений державою, а з 2026 року учасник системи зможе обрати для себе будь-який авторизований недержавний пенсійний фонд, куди будуть сплачуватись внески на його користь та формуватись пенсійні накопичення.
  • Управління активами недержавний пенсійних фондів буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами. Зберігатимуть пенсійні накопичення авторизовані банки-зберігачі, допущені до діяльності в другому рівні пенсійної системи завдяки авторизації;
  • Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів зберігаються від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти. Інвестиційна обмеження щодо інвестування пенсійних накопичень визначені законопроектом виходячи з консервативної інвестиційної стратегії.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, впровадження накопичувальної системи є необхідним через низький рівень народжуваності та збільшення тривалості життя, що обумовлює скорочення чисельності населення працездатного віку, які є платниками єдиного соціального внеску.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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