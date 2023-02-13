В межах «зернової Угоди» Україна експортувала 21 млн тонн сільськогосподарської продукції – інфографіка

Найбільше купили Китай, Іспанія та Туреччина.

Від початку дії так званої «зернової угоди», підписаної з одного боку між Україною та Туреччиною, а з іншого – між Туреччиною та Росією, Україні вдалося експортувати 21 млн тонн сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє сайт ООН.

47% з вивезеної продукції – це кукурудза, 29% – пшениця, 5% – соняшникова олія та шрот. А ще 14% – це решта сільськогосподарської продукції.

Найбільше вантажів з України було доставлено в Китай (4,2 млн тонн), Іспанію (3,8 млн), Туреччину (2,4 млн), Нідерланди (1,2 млн) та Єгипет (724,7 тис. тонн).

Всю продукцію Україні через війну доводиться вивозити лише з трьох портів – Одеси, Чорноморська та порту «Південний», що розташований у місті Южному.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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