В Італії досі вагаються щодо схвалення угоди про продаж російського НПЗ

Стратегічний об'єкт хоче придбати маловідома нещодавно створена група.

Італійські урядовці переглядають угоду про продаж найбільшого нафтопереробного заводу країни ISAB GOI Energy. Як пише Financial Times, це відбувається після того, як уряд США в приватному порядку висловив занепокоєння щодо продажу російського заводу маловідомому фонду на Кіпрі, інформує ZN.ua .

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У січні російський Лукойл погодився продати свій сицилійський нафтопереробний завод щойно створеній філії кіпрської групи прямих інвестицій Argus у партнерстві з нафтотрейдером Trafigura. Угода на суму 1,5 мільярда євро перевершила конкуруючу пропозицію від американської Crossbridge Energy Partners.

Очікувалося, що угоду буде завершено до 31 березня, однак італійські чиновники взяли додатковий час, щоб уточнити деякі деталі, стверджують джерела.

Уряд США неофіційно звернувся до Риму з проханням перевірити та впевнитись, що Росія не причетна до GOI Energy. Нафтопереробний завод ISAB є одним із найбільших промислових об’єктів у Західній Європі. Він може переробляти 320 000 барелів нафти на день, що становить приблизно п'яту частину нафтопереробних потужностей Італії.

Торік, коли Росія вторглася в Україну, Рим не націоналізував його, але передав під тимчасове управління з правом накласти вето на будь-яку угоду з його продажу, яка може поставити під загрозу діяльність або робочі місця.

GOI Energy керує виконавчий директор Майкл Бобров, який раніше очолював операційну діяльність Trafigura в Ізраїлі. Два джерела — в італійському уряді та у GOI Energy — заявили, що налаштовані оптимістично щодо схвалення угоди вже наступного тижня.

Державний департамент США відмовився коментувати будь-яке спілкування між офіційними особами США та Італії щодо угоди. У ньому додали, що «Лукойл» та його італійські підприємства не підпадають під санкції США , але підкреслили необхідність ретельного розгляду будь-якої операції, пов’язаної з російськими енергетичними активами.

«Важливо визнати, що російський уряд агресивно працює, щоб підірвати судові процеси в Сполучених Штатах і Європі, особливо щодо суб’єктів, які перебувають під санкціями, тому до цих справ необхідно підходити з максимальною ретельністю та безпекою», – заявили в департаменті США .

GOI Energy заявила, що надала уряду Італії повні гарантії щодо безперервності управління, виробництва, фінансування та зайнятості, а також енергетичної безпеки. Компанія категорично заперечила будь-яку причетність Росії до її фінансування або діяльності, заявивши, що її інвестори «виключно з греків, ізраїльтян і кіпріотів». Там додали, що консулом України на Кіпрі є голова GOI Energy Хрістодулос Даміану.

Водночас, деякі обізнані на переговорному процесі джерела стверджують, що італійські урядовці досі стурбовані деякими аспектами угоди. Зокрема, один з представників керівної ланки у сфері італійської енергетики сказав, що занепокоєння викликає те, що «група невідомих інвесторів, яка керує новоствореною компанією на Кіпрі, може придбати актив, який Рим вважає стратегічним».