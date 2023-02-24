Топові бренди йдуть з Росії, але їхні товари залишається легкодоступними

Можливо, західні бренди покинули РФ, але їхні товари ні. Вантажівки з Coca-Cola їздять через кордон до Росії, туристи повертаються з-за кордону з останніми моделями Zara, а місцеві онлайн-ринки розкуповують запаси меблів IKEA. Про це повідомляє Reuters.

Топові бренди йдуть з Росії, але їхні товари залишається легкодоступними
Фото: pixabay.com

Попри те, що європейські, північноамериканські та японські компанії залишають Росію через її дії в Україні, вплив на російських споживачів мінімальний, хоча час доставки може бути довшим, а деякі товари дорожчими.

Основна зміна стосувалася маршрутів постачання, але товари залишаються доступними як онлайн, так і в магазинах. Покупці просто повинні знати, де шукати.

Важливо те, що переважна більшість відповідних товарів не підпадає під санкції, і ці транскордонні потоки є законними. І Москва їх із задоволенням пропускає, яким би шляхом вони не йшли.

Постійна доступність брендів показує, з якими труднощами стикаються компанії, контролюючи ланцюги поставок під час виходу з ринку.

Компанія Inditex, яка володіє Zara, закрила свої 502 російські магазини після того, як Москва ввела війська в Україну, а потім продала їх Daher Group, що базується в ОАЕ.

Як показав огляд Reuters шести найбільших онлайн-маркетплейсів і розмови з десятком покупців і продавців, зараз вони виживають завдяки дрібному імпорту та онлайн-продавцям.

Водночас, у той час, як більшість західних брендів, які припинили свою діяльність в Росії, також вийшли з Білорусі, Inditex цього не зробив. Компанія не відповіла на запитання про це.

Доступність брендів

Росіяни повертаються з Мінська з повними валізами одягу брендів Zara, Bershka і Massimo Dutti. Також вони купують одяг у Парижі та Дубаї та користуються мережею онлайн-продавців.

Динаміка курсу валют частково спричинила семиразове збільшення поставок з Туреччини через CDEK Forward, сервіс доставки з іноземних сайтів електронної комерції, повідомила Reuters директор з маркетингу Дінара Ісмаїлова.

«Як тільки бренди заявили, що йдуть, почалася якась паніка, і кількість обсягів і замовлень різко зросла», — сказала Ісмаїлова.

Паралельний імпорт

Крім цього, з розривом ланцюгів поставок Росія легалізувала так званий паралельний імпорт, дозволивши роздрібним торговцям ввозити товари з-за кордону без дозволу власника торговельної марки.

На сайтах електронної комерції продається широкий асортимент імпортних товарів, і продавці часто рекламують, що вони привозять продукцію з-за кордону.

Лідер ринку Wildberries продає старі запаси брендів Inditex і має майже 17 товарів у своєму каталозі Zara. Джерело, близьке до Inditex, повідомило, що це були залишки товарів, які були в Росії, коли компанія призупинила там свою діяльність, додає Reuters.

У той час як Coca-Cola припинила виробництво та продаж напоїв у Росії минулого року, інші імпортували їх, на етикетках на банках і пляшках було вказано, що вони прибули з Європи, Казахстану, Узбекистану та Китаю.

В одному московському супермаркеті продавалися три банки Coca-Cola за трьома різними цінами, привезені з Данії, Польщі та Британії.

«Були швидко встановлені контакти та підписані нові контракти з новими партнерами, запущені нові грошові потоки та логістичні ланцюжки поставок з турецькими, польськими та казахстанськими компаніями», — сказав Reuters представник російської торгової мережі на умовах анонімності.

«Дружні» країни

Крім цього, «дружні» країни збільшили експорт до Росії. Так, торгівля між Китаєм і Росією торік досягла рекордних 1,28 трлн юанів ($186 млрд), а експорт Туреччини до Росії зріс на 61,8% — до $9,34 млрд. При цьому експорт Казахстану зріс на 25,1 % до $8,78 млрд.





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