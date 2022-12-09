Ситуація на валютному ринку покращилася. Девальвації не очікується — Гелетій

У Нацбанку кажуть, що ситуація на валютному ринку покращилася, чергової девальвації гривні не очікується. Про це під час монетарного брифінгу заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Ситуація на валютному ринку

За словами Гелетія, якщо порівнювати з літніми місяцями на сьогодні ситуація на валютному ринку України є суттєво кращою.

«Ми це бачимо по співвідношенню між попитом та пропозицією», — сказав він.

За його словами, для НБУ важливим індикатором є обсяг інтервенцій центробанку, які в жовтні становили $2 млрд, в листопаді — $1,6 млрд, тоді як в червні НБУ продав $4 млрд для задоволення попиту.

Гелетій також нагадав, що зараз України у задовільному стані по рівні золотовалютних резервів — $28 млрд завдяки надходженням міжнародної допомоги.

Водночас він зазначив, що в НБУ усвідомлюють, які дисбаланси створюють фіксація валютного курсу та обмеження на валютному ринку та щодо руху капіталу.

«Наразі ми маємо можливість забезпечувати стійкість фіксації курсу і перешкоджаємо накопиченню таких дисбалансів», — сказав заступник голови НБУ.

Гелетій вважає, що девальвація курсу лише обмежено нівелює економічні дисбаланси, «якби ми це зробили». За його словами, основні ризики для економіки створює війна.