Долар дешевшає до більшості основних валют

Курс долара активно знижується до основних світових валют уранці у вівторок після виступів членів керівництва Федеральної резервної системи (ФРС) США. Про це пише Investing.com.

Долар дешевшає до більшості основних валют
Фото: finance.ua

Федрезерв може уповільнити темпи підйому процентної ставки, проте поки що не планує переривати сам процес, сказала президент Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер в інтерв'ю Financial Times.

«Дуже просто сфокусуватися лише на добрих новинах, але ми не хочемо піддаватися самообману. Ціна поспішної зупинки надто висока», — зазначила вона.

Местер у 2022 році входить до числа голосуючих членів Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC), який ухвалює рішення про рівень процентних ставок.

У листопаді ФРС підвищила ставку на 75 базисних пунктів (б.п.) за підсумками четвертого засідання поспіль. На даний час ставка знаходиться на максимумі з січня 2008 року — 3,75% річних. Очікується, що у грудні Федрезерв підніме вартість запозичень на 50 б.п.

Курс валют

Станом на 8:48 євро виріс до долара на 0,44% — до $1,0386 проти $1,0340 на закриття сесії у понеділок.

Курс долара до ієни опустився на 0,25% і становить 138,60 єни порівняно зі 138,95 єни на кінець минулої сесії.

Фунт подорожчав на 0,43 — до $1,2010 проти $1,1959 напередодні.

Індекс, що розраховується ICE, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,4%, як і ширший WSJ Dollar Index.





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