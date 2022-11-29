Долар дешевшає до більшості основних валют
Курс долара активно знижується до основних світових валют уранці у вівторок після виступів членів керівництва Федеральної резервної системи (ФРС) США. Про це пише Investing.com.
Федрезерв може уповільнити темпи підйому процентної ставки, проте поки що не планує переривати сам процес, сказала президент Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер в інтерв'ю Financial Times.
«Дуже просто сфокусуватися лише на добрих новинах, але ми не хочемо піддаватися самообману. Ціна поспішної зупинки надто висока», — зазначила вона.
Местер у 2022 році входить до числа голосуючих членів Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC), який ухвалює рішення про рівень процентних ставок.
У листопаді ФРС підвищила ставку на 75 базисних пунктів (б.п.) за підсумками четвертого засідання поспіль. На даний час ставка знаходиться на максимумі з січня 2008 року — 3,75% річних. Очікується, що у грудні Федрезерв підніме вартість запозичень на 50 б.п.
Курс валют
Станом на 8:48 євро виріс до долара на 0,44% — до $1,0386 проти $1,0340 на закриття сесії у понеділок.
Курс долара до ієни опустився на 0,25% і становить 138,60 єни порівняно зі 138,95 єни на кінець минулої сесії.
Фунт подорожчав на 0,43 — до $1,2010 проти $1,1959 напередодні.
Індекс, що розраховується ICE, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,4%, як і ширший WSJ Dollar Index.