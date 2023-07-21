Україна втратила частину ринків збуту зернових, але залишається світовим гравцем – експерт

Українські аграрії змогли продати 80% урожаю 2022 року.

Навіть в умовах війни впродовж 2022/2023 маркетингового року (триває з липня по червень наступного календарного року) Україна змогла відправити на зовнішні ринки більше продовольства, ніж попереднього, але втратила частину своїх ринків збуту, пише експерт у галузі сільського господарства Лариса Гук у своєму матеріалі для ZN.UA «Врожай-2023: чи вистачить Україні хліба і що не так із цінами», інформує ZN.ua.

Україна втратила частину ринків збуту зернових, але залишається світовим гравцем – експерт
© Pixabay

Так, Україні за час минулого маркетингового сезону вдалось експортувати 80% врожаю 2022 року, або ж 49 млн тон зерна, з яких пшениця — 16,8 млн тон.

При цьому часто українські аграрії прагнули продати збіжжя будь-якою ціною, на чому добряче заробили турецькі виробники, і що викликало бунт у європейських фермерів, впритул до заборони постачання продовольства з України до п’ятьох прикордонних країн ЄС.

«Ця заборона на пшеницю, кукурудзу, ріпак, соняшник діє до 15 вересня. І, до речі, не факт, що у вересні ситуація зміниться на краще. Й ця невизначеність із експортом до ЄС та постійні «трабли» з транзитом дуже непокоять виробників і торговців, бо «зерновий коридор» останнім часом то працює, то не працює», - зазначає авторка.

При цьому Гук зауважує, що через війну українським виробникам уже довелося місцями поступитися місцем на ринках іншим гравцям. Основні причини - падіння виробництва та проблеми з логістикою.

«Більшість трейдерів вирішила для себе, що «зерновий коридор» 2023/2024 МР не працюватиме, відтак масово переходить на відвантаження через порти Дунаю. … З огляду на зменшення врожаю, навіть якщо «зерновий коридор» не працюватиме, ці два інших шляхи — через Європу та Дунай — забезпечать Україні місце в клубі глобальних торговців зерном», - додає експертка.

Нагадаємо, 17 липня Росія заявила про припинення дії «зернової угоди», яка проіснувала майже рік. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може продовжити експорт зерна.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Під контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази ФірташаПід контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази Фірташа
Альтернатива «зерновому коридору»: Литва та Хорватія запропонували допомогуАльтернатива «зерновому коридору»: Литва та Хорватія запропонували допомогу
Росія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів ІндіїРосія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів Індії
DP World внесли до списку міжнародних спонсорів війниDP World внесли до списку міжнародних спонсорів війни
Відключення світла взимку: Галущенко пообіцяв додати до енергосистеми гігаватиВідключення світла взимку: Галущенко пообіцяв додати до енергосистеми гігавати
Блок рекламы


Похожие новости
Україна отримає ще 1,5 млрд доларів кредиту від Світового банкуУкраїна отримає ще 1,5 млрд доларів кредиту від Світового банку
Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — BloombergУкраїна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — Bloomberg
Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила 80 тис. га заповідників та майже половину лісових насаджень – СтрілецьЧерез підрив Каховської ГЕС Україна втратила 80 тис. га заповідників та майже половину лісових насаджень – Стрілець
Відмова від готівки: в НБУ заявив, що банківська система готова, а Україна - ніВідмова від готівки: в НБУ заявив, що банківська система готова, а Україна - ні
Україна отримає ще 840 млн євро від Європейського інвестиційного банкуУкраїна отримає ще 840 млн євро від Європейського інвестиційного банку
Україна очікує транш МВФ на $900 млнУкраїна очікує транш МВФ на $900 млн
Україна вперше виключила компанію зі списку міжнародних спонсорів війниУкраїна вперше виключила компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
Україна отримає від Латвії 450 тисяч євро допомоги для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕСУкраїна отримає від Латвії 450 тисяч євро допомоги для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС
Україна отримає від Австрії 1 мільйон євро на підтримку ядерної безпекиУкраїна отримає від Австрії 1 мільйон євро на підтримку ядерної безпеки
Україна збільшила тариф на транзит російської нафтиУкраїна збільшила тариф на транзит російської нафти
Последние новости
Подгружаем последние новости