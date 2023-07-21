Україна втратила частину ринків збуту зернових, але залишається світовим гравцем – експерт

Українські аграрії змогли продати 80% урожаю 2022 року.

Навіть в умовах війни впродовж 2022/2023 маркетингового року (триває з липня по червень наступного календарного року) Україна змогла відправити на зовнішні ринки більше продовольства, ніж попереднього, але втратила частину своїх ринків збуту, пише експерт у галузі сільського господарства Лариса Гук у своєму матеріалі для ZN.UA «Врожай-2023: чи вистачить Україні хліба і що не так із цінами», інформує ZN.ua .

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Так, Україні за час минулого маркетингового сезону вдалось експортувати 80% врожаю 2022 року, або ж 49 млн тон зерна, з яких пшениця — 16,8 млн тон.

При цьому часто українські аграрії прагнули продати збіжжя будь-якою ціною, на чому добряче заробили турецькі виробники, і що викликало бунт у європейських фермерів, впритул до заборони постачання продовольства з України до п’ятьох прикордонних країн ЄС.

«Ця заборона на пшеницю, кукурудзу, ріпак, соняшник діє до 15 вересня. І, до речі, не факт, що у вересні ситуація зміниться на краще. Й ця невизначеність із експортом до ЄС та постійні «трабли» з транзитом дуже непокоять виробників і торговців, бо «зерновий коридор» останнім часом то працює, то не працює», - зазначає авторка.

При цьому Гук зауважує, що через війну українським виробникам уже довелося місцями поступитися місцем на ринках іншим гравцям. Основні причини - падіння виробництва та проблеми з логістикою.

«Більшість трейдерів вирішила для себе, що «зерновий коридор» 2023/2024 МР не працюватиме, відтак масово переходить на відвантаження через порти Дунаю. … З огляду на зменшення врожаю, навіть якщо «зерновий коридор» не працюватиме, ці два інших шляхи — через Європу та Дунай — забезпечать Україні місце в клубі глобальних торговців зерном», - додає експертка.

Нагадаємо, 17 липня Росія заявила про припинення дії «зернової угоди», яка проіснувала майже рік. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може продовжити експорт зерна.