Мінінфраструктури розповіло, коли можуть запровадити акциз на паливо

Акциз на бензин, дизельне паливо та скраплений газ в Україні можуть запровадити з 1 вересня або з 1 жовтня 2022 року. Такий прогноз зробив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, запровадження акцизу на пальне залежатиме від того, як швидко відповідний законопроект затвердять народні депутати Верховної Ради.

Нагадаємо, у березні 2022 року у зв'язку з військовим станом Кабмін скасував в Україні акциз на автомобільне паливо, а також знизив з 20% до 7% ПДВ на паливо. В результаті вдалося стабілізувати та навіть знизити ціни. Але минулого тижня у Верховній Раді України зареєстрували урядовий законопроект №7668, який передбачає повернення акцизу на автомобільне паливо - за ставкою для всього палива у розмірі 100 євро за 1000 л. Але при цьому ПДВ не підвищуватимуть із 7% до довоєнного рівня (20%).

Очікується, що завдяки акцизу на пальне державний бюджет щомісяця отримуватиме щонайменше 2 млрд гривень.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн упевнений, що через те, що в Україні знову запровадять акциз на пальне, вартість бензину та дизельного палива на АЗС не збільшиться. Він вважає, що запропонована акцизна ставка є незначною.

Нагадаємо, мешканець Хмельницького продавав автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ.