Мінінфраструктури розповіло, коли можуть запровадити акциз на паливо

Акциз на бензин, дизельне паливо та скраплений газ в Україні можуть запровадити з 1 вересня або з 1 жовтня 2022 року. Такий прогноз зробив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Мінінфраструктури розповіло, коли можуть запровадити акциз на паливо

За його словами, запровадження акцизу на пальне залежатиме від того, як швидко відповідний законопроект затвердять народні депутати Верховної Ради.

Нагадаємо, у березні 2022 року у зв'язку з військовим станом Кабмін скасував в Україні акциз на автомобільне паливо, а також знизив з 20% до 7% ПДВ на паливо. В результаті вдалося стабілізувати та навіть знизити ціни. Але минулого тижня у Верховній Раді України зареєстрували урядовий законопроект №7668, який передбачає повернення акцизу на автомобільне паливо - за ставкою для всього палива у розмірі 100 євро за 1000 л. Але при цьому ПДВ не підвищуватимуть із 7% до довоєнного рівня (20%).

Очікується, що завдяки акцизу на пальне державний бюджет щомісяця отримуватиме щонайменше 2 млрд гривень.

Мінінфраструктури розповіло, коли можуть запровадити акциз на паливо

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн упевнений, що через те, що в Україні знову запровадять акциз на пальне, вартість бензину та дизельного палива на АЗС не збільшиться. Він вважає, що запропонована акцизна ставка є незначною.

Нагадаємо, мешканець Хмельницького продавав автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнемЦіни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем
Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуютьсяДорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються
Квартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиціКвартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиці
Блок рекламы


Похожие новости
Під виглядом націоналізації російського майна сумські чиновники вкрали паливо в українських підприємцівПід виглядом націоналізації російського майна сумські чиновники вкрали паливо в українських підприємців
В Україні можуть піднятися ціни на пальне: що задумала владаВ Україні можуть піднятися ціни на пальне: що задумала влада
На Львівщині дизельне паливо крали прямо з нафтопроводуНа Львівщині дизельне паливо крали прямо з нафтопроводу
Пенсіонери з низки регіонів можуть отримати 20% надбавку до пенсіїПенсіонери з низки регіонів можуть отримати 20% надбавку до пенсії
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
В українських банків з'явилося безліч конкурентів: платіжні картки в Україні тепер можуть випускати від пошт до органів владиВ українських банків з'явилося безліч конкурентів: платіжні картки в Україні тепер можуть випускати від пошт до органів влади
Можуть тимчасово не повертати вклади: НБУ повідомив про три важливих зміни, кого торкнетьсяМожуть тимчасово не повертати вклади: НБУ повідомив про три важливих зміни, кого торкнеться
Робота в Нідерландах: куди можуть влаштуватися українські біженці, і скільки платять без знання мовиРобота в Нідерландах: куди можуть влаштуватися українські біженці, і скільки платять без знання мови
Кабмін у розпал війни готується запровадити новий податок, сплив план уряду: "Стане ще важче..."Кабмін у розпал війни готується запровадити новий податок, сплив план уряду: "Стане ще важче..."
У Нацбанку сказали, коли інфляція повернеться до однозначного рівняУ Нацбанку сказали, коли інфляція повернеться до однозначного рівня
Последние новости
Подгружаем последние новости