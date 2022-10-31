Після виходу РФ із «зернової угоди» пшениця подорожчала на 5%

Світ знову на межі продовольчої кризи, яку провокує Росія, інформує ZN.ua.

Після виходу РФ із «зернової угоди» пшениця подорожчала на 5%
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Відмова Російської Федерації дотримуватися «зернової угоди» вже зараз спричиняє подорожчання пшениці. Міністерство закордонних справ України закликає світ не дозволити морити світ голодом. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав на своїй сторінці у Twitter.

«Світові ціни на пшеницю зросли на 5% після призупинення Росією зернової угоди. Мільйони в Африці та Азії зіткнуться з недоїданням і голодом через жорстокість Москви. Україна хоче продовжити експорт зерна тим, хто його потребує. Не дозвольте Росії морити світ голодом», - заявив він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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