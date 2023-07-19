В Україні подорожчала черешня

Ціна на ягоду підвищилася під кінець сезону.

В Україні зросла ціна на черешню. Серед причин подорожчання – завершення сезону реалізації ягоди та її обмежену пропозицію на ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, інформує ZN.ua.

В Україні подорожчала черешня
© freepik/freepik

За даними оптових компаній, цього тижня спостерігається брак пропозиції черешні в місцевих господарствах.

Аналітики зазначили, що станом на 18 липня оптові партії черешні з місцевих господарств продавали по 70-120 грн/кг ($1,91-3,28/кг), залежно від якості та сорту. При цьому поточного тижня українські виробники все ж підвищили ціни на залишкові партії черешні в середньому на 30%.

Експерти наголосили, що ціна на черешню в поточному сезоні часто перевищувала рівень цін минулого року. Це зумовлено зниженням виробництва черешні в країні через тимчасову окупацію частини Херсонської та Запорізької областей, які традиційно були лідерами з вирощування цих кісточкових. Висока вартість часто ставала причиною для зниження попиту на цю ягоду.

За словами учасників ринку, що кінцеві споживачі були не готові купувати місцеву ягоду за такою високою ціною.

Слід зазначити, що у 2022 році сезон черешні в Україні завершився на два тижні раніше, але виробники останні партії своєї продукції відвантажували в середньому на 75% дешевше, ніж у поточному сезоні. Гравці ринку таку різницю пояснили зниженням врожайності черешні, а також різким зростанням витрат на вирощування даної культури.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%
Росія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів ІндіїРосія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів Індії
DP World внесли до списку міжнародних спонсорів війниDP World внесли до списку міжнародних спонсорів війни
Естонія закупить боєприпаси на суму €1,2 мільярдівЕстонія закупить боєприпаси на суму €1,2 мільярдів
Ощадбанк переніс ідентифікацію отримувачів пенсійОщадбанк переніс ідентифікацію отримувачів пенсій
Блок рекламы


Похожие новости
Швеція затвердила пакет допомоги Україні на понад 500 млн євроШвеція затвердила пакет допомоги Україні на понад 500 млн євро
Грошова маса в Україні зросла за місяць ще на 70 мільярдівГрошова маса в Україні зросла за місяць ще на 70 мільярдів
Електронні сигарети заборонили в Україні, - МОЗЕлектронні сигарети заборонили в Україні, - МОЗ
В Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників BayraktarВ Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar
Санкції через війну РФ в Україні торкнулися понад 900 українських компанійСанкції через війну РФ в Україні торкнулися понад 900 українських компаній
Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: як зміняться цифри в платіжках по областяхТарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: як зміняться цифри в платіжках по областях
Обмін доларів в Україні: що робити, якщо банки відмовляються приймати купюриОбмін доларів в Україні: що робити, якщо банки відмовляються приймати купюри
J.P. Morgan допомагатиме Україні розвивати іпотечне кредитуванняJ.P. Morgan допомагатиме Україні розвивати іпотечне кредитування
Bayraktar отримав ліцензію на виробництво дронів в УкраїніBayraktar отримав ліцензію на виробництво дронів в Україні
Обсяги торгівлі в Україні впали удвічі від довоєнного рівняОбсяги торгівлі в Україні впали удвічі від довоєнного рівня
Последние новости
Подгружаем последние новости