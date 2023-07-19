В Україні подорожчала черешня

Ціна на ягоду підвищилася під кінець сезону.

В Україні зросла ціна на черешню. Серед причин подорожчання – завершення сезону реалізації ягоди та її обмежену пропозицію на ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, інформує ZN.ua .

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За даними оптових компаній, цього тижня спостерігається брак пропозиції черешні в місцевих господарствах.

Аналітики зазначили, що станом на 18 липня оптові партії черешні з місцевих господарств продавали по 70-120 грн/кг ($1,91-3,28/кг), залежно від якості та сорту. При цьому поточного тижня українські виробники все ж підвищили ціни на залишкові партії черешні в середньому на 30%.

Експерти наголосили, що ціна на черешню в поточному сезоні часто перевищувала рівень цін минулого року. Це зумовлено зниженням виробництва черешні в країні через тимчасову окупацію частини Херсонської та Запорізької областей, які традиційно були лідерами з вирощування цих кісточкових. Висока вартість часто ставала причиною для зниження попиту на цю ягоду.

За словами учасників ринку, що кінцеві споживачі були не готові купувати місцеву ягоду за такою високою ціною.

Слід зазначити, що у 2022 році сезон черешні в Україні завершився на два тижні раніше, але виробники останні партії своєї продукції відвантажували в середньому на 75% дешевше, ніж у поточному сезоні. Гравці ринку таку різницю пояснили зниженням врожайності черешні, а також різким зростанням витрат на вирощування даної культури.