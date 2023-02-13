Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%

Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%. Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за січень 2023 року.

Фото: biz.censor.net

Вартість Біг Маку

Вийшов черговий індекс від The Economist: Біг-Мак коштує 92 гривні в Україні та $5,36 у США .

Обмінний курс, що мається на увазі, становить 17,16 грн/$. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом, 36,92, передбачає, що українська гривня недооцінена на 53,5%.

Як зазначає видання, найбільш недооціненими валютами світу в січні 2023 року є:

єгипетський фунт — 65,6%;

індонезійська рупія — 56,1%;

тайванській долар — 53,9%.

Переоціненими виявились такі валюти: