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2023-02-13
Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%
Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%. Про це йдеться в даних рейтингу видання
Фото: biz.censor.net
Вартість Біг Маку
Вийшов черговий індекс від The Economist: Біг-Мак коштує 92 гривні в Україні та $5,36 у США.
Обмінний курс, що мається на увазі, становить 17,16 грн/$. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом, 36,92, передбачає, що українська гривня недооцінена на 53,5%.
Як зазначає видання, найбільш недооціненими валютами світу в січні 2023 року є:
- єгипетський фунт — 65,6%;
- індонезійська рупія — 56,1%;
- тайванській долар — 53,9%.
Переоціненими виявились такі валюти:
- швейцарський франк — на 35,4%;
- уругвайське песо — на 27,8%;
- норвезька крона — на 22,9%.