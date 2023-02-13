Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%

Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%. Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за січень 2023 року.

Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%
Фото: biz.censor.net

Вартість Біг Маку

Вийшов черговий індекс від The Economist: Біг-Мак коштує 92 гривні в Україні та $5,36 у США.

Обмінний курс, що мається на увазі, становить 17,16 грн/$. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом, 36,92, передбачає, що українська гривня недооцінена на 53,5%.

Як зазначає видання, найбільш недооціненими валютами світу в січні 2023 року є:

  • єгипетський фунт — 65,6%;
  • індонезійська рупія — 56,1%;
  • тайванській долар — 53,9%.

Переоціненими виявились такі валюти:

  • швейцарський франк — на 35,4%;
  • уругвайське песо — на 27,8%;
  • норвезька крона — на 22,9%.





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