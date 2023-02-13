У Туреччині підрахували збитки економіці від смертоносних землетрусів

На думку експертів, це "десятки мільярдів доларів".

У Туреччині підрахували збитки економіці від смертоносних землетрусів
© Getty Images

В Конфедерації підприємств та бізнесу Туреччини заявили, що збитки економіці країни, спричинені двома смертоносними землетрусами, становитимуть понад 84 мільярди доларів, або близько 10% ВВП. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно прогнозам Конфедерації, землетруси завдали шкоди житловим будівлям на суму близько 70,8 мільярда доларів і ще 10,4 мільярда доларів – національному доходу.

Водночас втрати робочої сили обійдуться економіці Туреччини у 2,9 млрд доларів. Землетруси серйозно торкнулися 10 провінцій і 13,5 млрд осіб на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.

Збитки, завдані інфраструктурі Туреччини, включно з дорогами та електромережами, а також лікарнями і школами, можуть призвести до того, що дефіцит бюджету країни цього року перевищить 5,4% ВВП, тоді як офіційний прогноз становить 3,5%.

Початкові розрахунки Bloomberg Economics вказували на те, що витрати, пов'язані зі стихійним лихом, включно з відновлювальними роботами, можуть становити близько 5,5% ВВП.

Зі свого боку, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд завершить будівництво житла протягом року, і близько 100 мільярдів лір (5,3 мільярда доларів) було спочатку виділено на ліквідацію наслідків стихійного лиха.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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