Збитки "Укрзалізниці" в поточному році можуть перевищити 20 млрд грн.

Це майже вдвічі більше, ніж у 2022 році, коли збитки становили 10,8 млрд грн, інформує ZN.ua.

Збитки
© LIBKOS STORIES / Telegram

Збитки АТ "Укрзалізниця" у 2023 році можуть становити 20,2 млрд грн. Про це на брифінгу заявив голова правління компанії Олександр Камишин, повідомляє "Укрінформ".

"Ми закінчили 2022 рік зі збитком майже 11 млрд гривень. Збитки від пасажирських перевезень склали 13 млрд гривень. Це при тому, що ми отримали 10 млрд гривень фінансової допомоги від держави", - заявив глава правління.

Камишин додав, що у керівництві компанії нормально ставляться до збитків минулого року і мають планові збитки у 2023 році, оскільки компанія продовжує виконувати важливу державну функцію. Він зазначив, що підвищення тарифів на вантажні перевезення не дозволило суттєво компенсувати збитки, оскільки обсяги таких перевезень у 2022 році впали через війну, зруйновані підприємства, блекаути та обмеження на використання електроенергії.


Богдан Затула, ZN.ua





Интересные новости
Пенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отрималиПенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отримали
SEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активівSEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активів
Виправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажуВиправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажу
USAID готове давати гроші українським роботодавцям для встановлення високих зарплат висококваліфікованим працівникам: на кого розрахована програмаUSAID готове давати гроші українським роботодавцям для встановлення високих зарплат висококваліфікованим працівникам: на кого розрахована програма
МВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларівМВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларів
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2023 роціНБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2023 році
Нацбанк у 2023 році очікує на $38 мільярдів міжнародної допомогиНацбанк у 2023 році очікує на $38 мільярдів міжнародної допомоги
Економіка України у 2022 році через війну скоротилася на більш ніж 35% – ООНЕкономіка України у 2022 році через війну скоротилася на більш ніж 35% – ООН
Продукти, пальне та побутова техніка. На що витрачали гроші українці в 2022 роціПродукти, пальне та побутова техніка. На що витрачали гроші українці в 2022 році
Збитки житлового фонду та інфраструктури України через війну – оцінки KSEЗбитки житлового фонду та інфраструктури України через війну – оцінки KSE
В Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку – ШурмаВ Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку – Шурма
Кількість операцій через СЕП у 2022 році впала майже на 20% — НБУКількість операцій через СЕП у 2022 році впала майже на 20% — НБУ
Пенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отрималиПенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отримали
Лагард дала зрозуміти, що ЄЦБ у 2023 році продовжить підвищувати процентні ставкиЛагард дала зрозуміти, що ЄЦБ у 2023 році продовжить підвищувати процентні ставки
У 2022 році Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 5,8 мільярдаУ 2022 році Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 5,8 мільярда
Последние новости
Подгружаем последние новости