Збитки "Укрзалізниці" в поточному році можуть перевищити 20 млрд грн.

Збитки АТ "Укрзалізниця" у 2023 році можуть становити 20,2 млрд грн. Про це на брифінгу заявив голова правління компанії Олександр Камишин, повідомляє "Укрінформ".

"Ми закінчили 2022 рік зі збитком майже 11 млрд гривень. Збитки від пасажирських перевезень склали 13 млрд гривень. Це при тому, що ми отримали 10 млрд гривень фінансової допомоги від держави", - заявив глава правління.

Камишин додав, що у керівництві компанії нормально ставляться до збитків минулого року і мають планові збитки у 2023 році, оскільки компанія продовжує виконувати важливу державну функцію. Він зазначив, що підвищення тарифів на вантажні перевезення не дозволило суттєво компенсувати збитки, оскільки обсяги таких перевезень у 2022 році впали через війну, зруйновані підприємства, блекаути та обмеження на використання електроенергії.