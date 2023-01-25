Збитки житлового фонду та інфраструктури України через війну – оцінки KSE

Руйнування житлового фонду оцінюються у $54 млрд.

На кінець минулого року прямі збитки української інфраструктури через війну досягли $137,8 млрд. З листопада ця сума зросла майже на $2 млрд. Про це свідчать дані підрахунків Київської школи економіки (KSE).

«Загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення, розпочате Росією 24 лютого 2022 року, оцінюється у $137,8 млрд (за вартістю заміщення)», – йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.

Зазначається, що найбільше зростання збитків пов?язане зі збільшенням втрат від руйнування житлового фонду, закладів освіти та об?єктів сфер культури, релігії та спорту.

Зокрема, збитки від руйнувань житлового фонду оцінюються у $54 млрд (+ $1,5 млрд у грудні). За понад десять місяців війни загалом пошкоджено або зруйновано 149,3 тис. житлових будинків, серед яких 131,4 тис. приватних, 17,5 тис. багатоквартирних та 280 гуртожитків.

Найбільш постраждалими від війни сферами залишаються також інфраструктура, із завданими збитками на $35,6 млрд, промисловість та втрати підприємств – $13 млрд. Сума збитків від руйнувань освітніх закладів зросла у грудні на $400 млн і становить $8,6 млрд. Внаслідок бойових дій вже пошкоджено або зруйновано понад три тис. освітніх закладів, з-поміж них 1,4 тис. – середньої освіти, 865 – дошкільної, 505 – вищої освіти.


Олена Середа, ZN.ua





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