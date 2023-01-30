Philips повідомив про квартальні збитки. Готується до скорочення 6000 робочих місць

У IV кварталі 2022 року нідерландський Royal Philips NV отримав чистий збиток через збільшення витрат, при цьому зростання виручки компанії перевершило очікування ринку. У жовтні-грудні чистий збиток Philips склав 105 млн євро проти 151 млн євро чистого прибутку роком раніше.

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Скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації (EBITA) склав 651 млн євро проти 647 млн євро роком раніше. Рентабельність за цим показником становила 12%.

Квартальний виторг Philips збільшився на 10% і склав 5,42 млрд євро проти 4,96 млрд євро в четвертому кварталі попереднього року, порівняний продаж підвищився на 3%.

Консенсус-прогноз аналітиків, складений самою компанією, передбачав чистий збиток у розмірі 16 млн євро при виручці в 5,03 млрд євро.

Виторг підрозділу Connected Care, що пропонує рішення для дистанційного контролю за станом пацієнтів, підвищився на 14% і склав 1,37 млрд євро. У сегменті випуску товарів для персонального догляду (Personal Health) виручка не змінилася і склала 1,06 млрд євро.

Підрозділ, що розробляє обладнання у сфері діагностики та терапії з візуальним контролем (Diagnosis & Treatment), збільшив виторг на 12%, до 2,81 млрд євро.

Компанія очікує, що в 2023 році її порівняний продаж збільшиться на 1% (low-single-digit), а рентабельність за скоригованою EBITA складе 7 9%.

Звільнення працівників

Керівництво компанії також анонсувало звільнення ще близько 6 тисяч осіб до 2025 року, включаючи скорочення близько 3 тисяч робочих місць у 2023 році. У жовтні повідомлялося про плани звільнити 4 тисячі працівників.

Капіталізація Philips за останні три місяці зросла майже на чверть і зараз становить близько 13,69 млрд євро.