Philips повідомив про квартальні збитки. Готується до скорочення 6000 робочих місць
У IV кварталі 2022 року нідерландський Royal Philips NV
Скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації (EBITA) склав 651 млн євро проти 647 млн євро роком раніше. Рентабельність за цим показником становила 12%.
Квартальний виторг Philips збільшився на 10% і склав 5,42 млрд євро проти 4,96 млрд євро в четвертому кварталі попереднього року, порівняний продаж підвищився на 3%.
Консенсус-прогноз аналітиків, складений самою компанією, передбачав чистий збиток у розмірі 16 млн євро при виручці в 5,03 млрд євро.
Виторг підрозділу Connected Care, що пропонує рішення для дистанційного контролю за станом пацієнтів, підвищився на 14% і склав 1,37 млрд євро. У сегменті випуску товарів для персонального догляду (Personal Health) виручка не змінилася і склала 1,06 млрд євро.
Підрозділ, що розробляє обладнання у сфері діагностики та терапії з візуальним контролем (Diagnosis & Treatment), збільшив виторг на 12%, до 2,81 млрд євро.
Компанія очікує, що в 2023 році її порівняний продаж збільшиться на 1% (low-single-digit), а рентабельність за скоригованою EBITA складе 7 9%.
Звільнення працівників
Керівництво компанії також анонсувало звільнення ще близько 6 тисяч осіб до 2025 року, включаючи скорочення близько 3 тисяч робочих місць у 2023 році. У жовтні повідомлялося про плани звільнити 4 тисячі працівників.
Капіталізація Philips за останні три місяці зросла майже на чверть і зараз становить близько 13,69 млрд євро.