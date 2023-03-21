БЕБ повідомив, що викрив представництво міжнародного бренду таксі в Україні в ухиленні від сплати податків: що відбулося насправді

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн. Як повідомляється на сайті БЕБ, йдеться про українське представництво всесвітньо відомого бренду таксі.

"Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі й оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку", - йдеться в повідомленні.