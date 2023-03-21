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2023-03-21
БЕБ повідомив, що викрив представництво міжнародного бренду таксі в Україні в ухиленні від сплати податків: що відбулося насправді
Схему розкрили журналісти.
© Дмитро Романюк/Comments.ua
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн. Як
"Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі й оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку", - йдеться в повідомленні.
Водночас,
Лія Ільченко, ZN.ua