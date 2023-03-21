БЕБ повідомив, що викрив представництво міжнародного бренду таксі в Україні в ухиленні від сплати податків: що відбулося насправді

Схему розкрили журналісти.

БЕБ повідомив, що викрив представництво міжнародного бренду таксі в Україні в ухиленні від сплати податків: що відбулося насправді
© Дмитро Романюк/Comments.ua

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн. Як повідомляється на сайті БЕБ, йдеться про українське представництво всесвітньо відомого бренду таксі.

"Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі й оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за повідомленнями ЗМІ, йдеться не про "представництво всесвітньо відомого бренду", а про його українського партнера.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Тютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грнТютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грн
Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже єКомпенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
АРМА передали понад мільярд активів російського бізнесменаАРМА передали понад мільярд активів російського бізнесмена
Агентство Moody's різко знизило прогноз щодо банківського сектору США до "негативний"Агентство Moody's різко знизило прогноз щодо банківського сектору США до "негативний"
Блок рекламы


Похожие новости
Перше місто в Україні оголосило про дострокове завершення опалювального сезону: задоволені не всіПерше місто в Україні оголосило про дострокове завершення опалювального сезону: задоволені не всі
США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярдаСША до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
Податок на воду запроваджують в Україні: на скільки збільшиться вартість пляшкиПодаток на воду запроваджують в Україні: на скільки збільшиться вартість пляшки
Данія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти УкраїніДанія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти Україні
Іпотечне кредитування в Україні в січні знизилося на 25%Іпотечне кредитування в Україні в січні знизилося на 25%
Politico: Франція добивається, щоб ЄС купував зброю лише у «своїх» на тлі війни в УкраїніPolitico: Франція добивається, щоб ЄС купував зброю лише у «своїх» на тлі війни в Україні
В Україні націоналізовано ще один банкВ Україні націоналізовано ще один банк
Термінали IBOX відновили роботу в УкраїніТермінали IBOX відновили роботу в Україні
Японія виділила $1,6 млрд допомоги Україні минулоріч – KyodoЯпонія виділила $1,6 млрд допомоги Україні минулоріч – Kyodo
Последние новости
Подгружаем последние новости