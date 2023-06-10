Менш ніж половина українців працюють на своїх довоєнних робочих місцях — опитування

Третина опитаних українців досі не працює.

Лише 41% людей, які працювали до війни, не змінювали своє колишнє місце роботи, 14% – працюють частково, 13% – знайшли нову роботу. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг» , інформує ZN.ua .

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Робота зараз

Третина опитаних досі не працює. Хоча в динаміці збільшилася кількість тих, хто знайшов нову роботу.

Загалом ситуація з роботою краща у чоловіків, а також у людей середнього віку. Говорячи про переселенців, то кожен третій із них зміг знайти нову роботу, частка непрацюючих серед цієї категорії опитаних зменшилася з половини до третини.

Внутрішня міграція

Кількість респондентів, які змушені залишити місце постійного проживання, майже не змінилася — сьогодні це 18%.

Найбільше переселенців серед вихідців зі східного макрорегіону — понад 60% їх змінили місце проживання.

75% серед переміщених осіб говорять про намір повернутися додому,

12% - найближчим часом,

14% - хочуть повернутися, але ще зачекають,

49% - повернуться, але після закінчення війни.

Водночас 19% зауважили, що вже не повернуться додому. І порівняно з літом минулого року тих, хто не планує повертатися, побільшало вдвічі.

Оцінка можливостей

Щодо економічних можливостей, дещо краще респонденти оцінили можливість досягти успіху (41%), хоча на відсутність таких можливостей вказали 26% опитаних.

Також 36% високо оцінили можливість знайти роботу, 40% оцінили це на середній рівень і ще 23% - на низький.

Можливість мати стабільний дохід та займатися підприємництвом оцінили дещо гірше: близько 30% оцінили позитивно, близько 35% – посередньо, та 26% – негативно. Найбільш песимістично оцінили можливість сьогодні в Україні зробити кар'єру — 33% вважають, що такої можливості немає чи практично немає, хоча ще 28% оцінили це посередньо і 32% позитивно.