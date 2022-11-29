Нацбанк презентував попередню концепцію е-гривні

Національний банк презентував проєкт концепції е-гривні як цифрових грошей Нацбанку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк презентував попередню концепцію е-гривні

Що відомо

Наразі проєкт представлено представникам банків, небанківських фінансових установ та ринку віртуальних активів для обговорення та отримання зворотного зв’язку.

Проєкт передбачає визначення е-гривні як електронної форми грошової одиниці України, що буде прямим зобов’язанням центрального банку.

На думку регулятора, е-гривня має виконувати всі функції грошей та стати доповненням до готівкової та безготівкової форм гривні, а також бути доступною для використання для всіх верств населення, державних органів, юридичних осіб, банків та небанківських фінансових установ.

Під час обговорення з учасниками ринку Національний банк презентував також можливий дизайн е-гривні, її архітектуру, характеристики та переваги для надавачів платіжних послуг.

Національний банк розглядає та опрацьовує такі можливі варіанти використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики:

  • е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом «програмованих» грошей: для здійснення цільових соціальних виплат, зниження державних видатків на адміністрування та контроль цільового використання коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин та фактів;

  • е-гривня для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами). Е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для ринку віртуальних активів в Україні;

  • е-гривня для забезпечення можливості здійснення транскордонних платежів: забезпечить можливість здійснювати транскордонні платежі швидше, дешевше та прозоріше.





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