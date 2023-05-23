Місія МВФ розпочала свою роботу в Україні

Представники фонду оцінять прогрес України з виконання чотирирічної програми розширеного фінансування.

Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочала свою роботу в Україні. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян у своїй заяві на сайті МВФ , інформує ZN.ua .

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).”