Місія МВФ розпочала свою роботу в Україні
Представники фонду оцінять прогрес України з виконання чотирирічної програми розширеного фінансування.
Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочала свою роботу в Україні. Про це повідомив
“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).”
Представники МВФ оцінять перші результати країни на шляху виконання умов чотирирічної програми розширеного фінансування. Місія зробить висновок стосовно перебігу економічних та фінансових подій в Україні, оновить перспективи та ризики для економіки відповідно до базового сценарію, і також в рамках негативного. Оцінить прогрес виконання політичних зобов'язань, а також зобов’язань у галузях податково-бюджетної політики та грошово-кредитної політики.