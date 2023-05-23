Місія МВФ розпочала свою роботу в Україні

Представники фонду оцінять прогрес України з виконання чотирирічної програми розширеного фінансування.

Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочала свою роботу в Україні. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян у своїй заяві на сайті МВФ, інформує ZN.ua.

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).”

Представники МВФ оцінять перші результати країни на шляху виконання умов чотирирічної програми розширеного фінансування. Місія зробить висновок стосовно перебігу економічних та фінансових подій в Україні, оновить перспективи та ризики для економіки відповідно до базового сценарію, і також в рамках негативного. Оцінить прогрес виконання політичних зобов'язань, а також зобов’язань у галузях податково-бюджетної політики та грошово-кредитної політики.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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