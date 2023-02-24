У КМДА брали хабарі за місця на столичних продуктових ярмарках
Була організована ціла система поборів із підприємців. Незгодних виживали з Києва, інформує
У Київській міській держадміністрації створили систему поборів за місця на столичних продуктових ярмарках. Про це повідомляє прокуратура столиці.
Солом'янське управління Національної поліції повідомило про підозру в отриманні хабарів керівнику одного з управлінь КМДА. Імені підозрюваного прокуратура не вказує.
Проте, як можна зрозуміти з повідомлення, йдеться не лише про указаного чиновника, а щонайменше про групу осіб, які брали в цьому участь.
Слідство вважає, що згаданий керівнику управління був організатором системи поборів із підприємців, які торгують на ярмарках у Києві. Виконавці цієї схеми теж вочевидь існують.
Так, з підприємців вимагали гроші за встановлення додаткових торговельних місць. Ціна місця становила $500 за перший квартал і $150 за кожен наступний місяць.
У разі ж відмови сплачувати ці кошти, для реалізаторів продукції створювалися штучні перешкоди в роботі на території столиці. Що навряд чи під силу одному чиновнику.
Відомо також, що обшуки були проведені не лише у керівника управління КМДА, а також у неназваного кола осіб.
Водночас 20 лютого Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, який займається організацією сільськогосподарських ярмарків у Києві, повідомив, що в його управлінні торгівлі та побуту відбулися обшуки.
Згідно з повідомленням прокуратури, правоохоронці вилучили документацію, що пов’язана з ярмарковими заходами та «чорнові» записи.
Слідство у кримінальному провадженні триває.