У КМДА брали хабарі за місця на столичних продуктових ярмарках

Була організована ціла система поборів із підприємців. Незгодних виживали з Києва, інформує ZN.ua.

У КМДА брали хабарі за місця на столичних продуктових ярмарках
© Фото из открытых источников

У Київській міській держадміністрації створили систему поборів за місця на столичних продуктових ярмарках. Про це повідомляє прокуратура столиці.

Солом'янське управління Національної поліції повідомило про підозру в отриманні хабарів керівнику одного з управлінь КМДА. Імені підозрюваного прокуратура не вказує.

Проте, як можна зрозуміти з повідомлення, йдеться не лише про указаного чиновника, а щонайменше про групу осіб, які брали в цьому участь.

Слідство вважає, що згаданий керівнику управління був організатором системи поборів із підприємців, які торгують на ярмарках у Києві. Виконавці цієї схеми теж вочевидь існують.

Так, з підприємців вимагали гроші за встановлення додаткових торговельних місць. Ціна місця становила $500 за перший квартал і $150 за кожен наступний місяць.

У разі ж відмови сплачувати ці кошти, для реалізаторів продукції створювалися штучні перешкоди в роботі на території столиці. Що навряд чи під силу одному чиновнику.

Відомо також, що обшуки були проведені не лише у керівника управління КМДА, а також у неназваного кола осіб.

Водночас 20 лютого Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, який займається організацією сільськогосподарських ярмарків у Києві, повідомив, що в його управлінні торгівлі та побуту відбулися обшуки.

Згідно з повідомленням прокуратури, правоохоронці вилучили документацію, що пов’язана з ярмарковими заходами та «чорнові» записи.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами: Прокуратура міста Києва /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Кабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПОКабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО
Тютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FTТютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FT
Чиновник незаконно продав Будинок вчених на Львівщині: збитки майже на 12 млнЧиновник незаконно продав Будинок вчених на Львівщині: збитки майже на 12 млн
Світовий банк надасть ЄБРР до $200 млн гарантій торговельного фінансування. Україна першою отримає підтримкуСвітовий банк надасть ЄБРР до $200 млн гарантій торговельного фінансування. Україна першою отримає підтримку
Голод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольстваГолод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольства
Блок рекламы


Похожие новости
У Коломойського нарешті забрали аеропорт в Дніпрі, після того, як його було повіністю зруйновано окупантамиУ Коломойського нарешті забрали аеропорт в Дніпрі, після того, як його було повіністю зруйновано окупантами
Через війну на Харківщині зібрали вдвічі менше зернових та зернобобових культур ніж в 2021 роціЧерез війну на Харківщині зібрали вдвічі менше зернових та зернобобових культур ніж в 2021 році
Відселення з квартир і зміна місця проживання: в Україні запланована реконструкція застарілого житлаВідселення з квартир і зміна місця проживання: в Україні запланована реконструкція застарілого житла
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Найбільшого експортера титану прибрали із сьомого пакету санкцій проти РФ – WSJНайбільшого експортера титану прибрали із сьомого пакету санкцій проти РФ – WSJ
ВРУ вирішила відмінити збереження місця роботи і зарплати для мобілізованих українцівВРУ вирішила відмінити збереження місця роботи і зарплати для мобілізованих українців
Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты (фото)Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты (фото)
Международные партнеры собрали $15 млрд грн на финансирование бюджета УкраиныМеждународные партнеры собрали $15 млрд грн на финансирование бюджета Украины
Укрпочта выпустила марку "Русский военный корабль всё": на Крещатике собрались толпы филателистов, фотоУкрпочта выпустила марку "Русский военный корабль всё": на Крещатике собрались толпы филателистов, фото
На нужды ВСУ через "Действие" собрали 300 млн грн, - ФедоровНа нужды ВСУ через "Действие" собрали 300 млн грн, - Федоров
Последние новости
Подгружаем последние новости