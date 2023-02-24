У КМДА брали хабарі за місця на столичних продуктових ярмарках

У Київській міській держадміністрації створили систему поборів за місця на столичних продуктових ярмарках. Про це повідомляє прокуратура столиці.

Солом'янське управління Національної поліції повідомило про підозру в отриманні хабарів керівнику одного з управлінь КМДА. Імені підозрюваного прокуратура не вказує.

Проте, як можна зрозуміти з повідомлення, йдеться не лише про указаного чиновника, а щонайменше про групу осіб, які брали в цьому участь.

Слідство вважає, що згаданий керівнику управління був організатором системи поборів із підприємців, які торгують на ярмарках у Києві. Виконавці цієї схеми теж вочевидь існують.

Так, з підприємців вимагали гроші за встановлення додаткових торговельних місць. Ціна місця становила $500 за перший квартал і $150 за кожен наступний місяць.

У разі ж відмови сплачувати ці кошти, для реалізаторів продукції створювалися штучні перешкоди в роботі на території столиці. Що навряд чи під силу одному чиновнику.

Відомо також, що обшуки були проведені не лише у керівника управління КМДА, а також у неназваного кола осіб.

Водночас 20 лютого Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, який займається організацією сільськогосподарських ярмарків у Києві, повідомив, що в його управлінні торгівлі та побуту відбулися обшуки.

Згідно з повідомленням прокуратури, правоохоронці вилучили документацію, що пов’язана з ярмарковими заходами та «чорнові» записи.

Слідство у кримінальному провадженні триває.