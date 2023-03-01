Естонці зібрали понад €135 тисяч на навчання українських військових тактичній медицині

Громадяни Естонії зібрали майже 5.5 млн грн (понад 135 тисяч євро) на навчання українських військових тактичній медицині. Понад 8 тисяч внесків надійшли в благодійний фонд PULSE , який розвиває тактичну медицину в Україні.

Збір коштів організувала естонська неурядова організація Slava Ukraini MT? , створена з метою надання гуманітарної допомоги цивільному населенню України та підтримки української армії.

Зібрані гроші допоможуть провести понад 400 днів тренінгів з тактичної медицини, уточнює засновник PULSE Федір Сердюк.