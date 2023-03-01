Естонці зібрали понад €135 тисяч на навчання українських військових тактичній медицині

Тактична медицина є одним з невід?ємних елементів бойової підготовки військового у сучасній війні, адже дозволяє врятувати життя поранених під час тривалої евакуації до медзакладів. Зібрані кошти спрямують на навчання військових, закупівлю необхідного для цього обладнання та логістику, інформує ZN.ua.

Естонці зібрали понад €135 тисяч на навчання українських військових тактичній медицині
© Благодійний фонд PULSE

Громадяни Естонії зібрали майже 5.5 млн грн (понад 135 тисяч євро) на навчання українських військових тактичній медицині. Понад 8 тисяч внесків надійшли в благодійний фонд PULSE, який розвиває тактичну медицину в Україні.

Збір коштів організувала естонська неурядова організація Slava Ukraini MT?, створена з метою надання гуманітарної допомоги цивільному населенню України та підтримки української армії.

Зібрані гроші допоможуть провести понад 400 днів тренінгів з тактичної медицини, уточнює засновник PULSE Федір Сердюк.

«Естонія була і залишається одним з найвідданіших партнерів України. Тільки за офіційними каналами нашій країні надано допомоги на понад 1% естонського ВВП», – сказав він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
В Бучі відновлять 110 будинків до кінця весниВ Бучі відновлять 110 будинків до кінця весни
Тютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FTТютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FT
Ціни на оренду квартир злетять уже навесніЦіни на оренду квартир злетять уже навесні
Голод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольстваГолод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольства
Скандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограмСкандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограм
Блок рекламы


Похожие новости
Під час ремонту шкільних укриттів "зникли" 500 тисяч: чиновникам оголосили підозруПід час ремонту шкільних укриттів "зникли" 500 тисяч: чиновникам оголосили підозру
Українці обміняли вже понад 7 мільйонів старих ламп на енергоощадніУкраїнці обміняли вже понад 7 мільйонів старих ламп на енергоощадні
Керівник Шосткинської РВА привласнив 40 цистерн дизелю та скрапленого газу українських компаній – ДБРКерівник Шосткинської РВА привласнив 40 цистерн дизелю та скрапленого газу українських компаній – ДБР
На ремонт виділили понад 15 мільйонів: підрядник украв із бюджету гроші на реконструкцію гімназіїНа ремонт виділили понад 15 мільйонів: підрядник украв із бюджету гроші на реконструкцію гімназії
Скандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограмСкандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограм
Арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд: будинки, машини і не тількиАрештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд: будинки, машини і не тільки
Франція витратила на прийом українських біженців майже 500 мільйонів євроФранція витратила на прийом українських біженців майже 500 мільйонів євро
Через «Дію» з початку повномасштабної війни було відкрито 136 тисяч ФОП — ФедоровЧерез «Дію» з початку повномасштабної війни було відкрито 136 тисяч ФОП — Федоров
До «Дія.City» вже приєдналося понад 450 компаній. За останні два місяці п'ять нових резидентівДо «Дія.City» вже приєдналося понад 450 компаній. За останні два місяці п'ять нових резидентів
Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄСУкраїнським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС
Последние новости
Подгружаем последние новости