Естонці зібрали понад €135 тисяч на навчання українських військових тактичній медицині
Тактична медицина є одним з невід?ємних елементів бойової підготовки військового у сучасній війні, адже дозволяє врятувати життя поранених під час тривалої евакуації до медзакладів. Зібрані кошти спрямують на навчання військових, закупівлю необхідного для цього обладнання та логістику, інформує
Громадяни Естонії зібрали майже 5.5 млн грн (понад 135 тисяч євро) на навчання українських військових тактичній медицині. Понад 8 тисяч внесків надійшли в благодійний фонд
Збір коштів організувала естонська неурядова організація
Зібрані гроші допоможуть провести понад 400 днів тренінгів з тактичної медицини, уточнює засновник PULSE Федір Сердюк.
«Естонія була і залишається одним з найвідданіших партнерів України. Тільки за офіційними каналами нашій країні надано допомоги на понад 1% естонського ВВП», – сказав він.