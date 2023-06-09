В "Укргідроенерго" заявили, що потрібно два місяці для перекриття місця підриву Каховської ГЕС

Роботи розпочнуть після повернення контролю над регіоном.

Щоб побудувати водонепроникну огорожу для перекриття місця підриву Каховської ГЕС потрібно буде два місяці. Але це, звичайно, питання, яке почнуть вирішувати після деокупації регіону. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає Радіо Свобода, інформує ZN.ua .

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"Ми можемо це (зупинити воду – ред.) зробити і будемо робити, вже сьогодні ми готуємося, але після деокупації. Ми вже з Проєктним інститутом розробляємо проєктне рішення щодо ліквідації наслідків і щодо термінового будівництва перемички на верхній частині водойми, щоб можна було перекрити місце, де була підірвана станція і гідроспоруда. Це вимагатиме часу – приблизно два місяці", – сказав він.

Він також заявив, що після деокупації фахівці будуть готові і зможуть швидко розпочати таке будівництво.