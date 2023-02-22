Масове закриття відділень держбанків: чому Нацбанк запропонував ввести мораторій

За рік чотири державні банки скоротили відділення на понад 20%, інформує ZN.ua.

Очільник Нацбанку Андрій Пишний звернувся до Мінфіну, що володіє акціями українських держбанків, з пропозицією ввести мораторій на скорочення відділень держбанків під час війни. Оскільки за рік держбанки скоротили 763 відділення, йдеться у повідомленні НБУ.

НБУ аргументував свою позицію тим, що безперебійна робота держбанків має особливе значення для економіки та безпеки держави з огляду на розгалужену мережу відділень (близько 50% всіх банківських відділень) та банкоматів (65% загальної банкоматної мережі).

У НБУ вважають, що рішення банків про значне скорочення мережі та персоналу для мінімізації витрат, потребують аналізу та перегляду.

"Соціально відповідальний банкінг має стати пріоритетом для всіх фінансових установ під час війни, насамперед - для державних банків. Забезпечення максимальної доступності фінансових послуг для населення сьогодні є одним із стратегічних завдань їх діяльності", - зазначив Пишний.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Українські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причинуУкраїнські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причину
Україна націоналізувала заводи російського олігарха ДерипаскиУкраїна націоналізувала заводи російського олігарха Дерипаски
Єврокомісія відмовилась від запланованих санкцій проти ядерної галузі Росії — POLITICOЄврокомісія відмовилась від запланованих санкцій проти ядерної галузі Росії — POLITICO
Швейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в УкраїніШвейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в Україні
Займалися контрабандою цигарок у ЄС: СБУ "накрила" злочинну групу, фотоЗаймалися контрабандою цигарок у ЄС: СБУ "накрила" злочинну групу, фото
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні пачку солі продають за 500 грн: у чому особливість продукту від "Артемсіль"В Україні пачку солі продають за 500 грн: у чому особливість продукту від "Артемсіль"
У Нацбанку спрогнозували ймовірність скасування фіксованого курсу у 2023 роціУ Нацбанку спрогнозували ймовірність скасування фіксованого курсу у 2023 році
Нацбанк знизив продаж валюти на міжбанкуНацбанк знизив продаж валюти на міжбанку
Криптосервіс LocalBitcoins повідомив про закриттяКриптосервіс LocalBitcoins повідомив про закриття
Валютні резерви Нацбанку на найвищому рівні за час війниВалютні резерви Нацбанку на найвищому рівні за час війни
Чому «Укрзалізниця» фінансувала акваріуми на 500 тисяч – пояснення очільника УЗЧому «Укрзалізниця» фінансувала акваріуми на 500 тисяч – пояснення очільника УЗ
США планують ввести 200% мито на алюміній із Росії – BloombergСША планують ввести 200% мито на алюміній із Росії – Bloomberg
Нацбанк відреагував на погіршення ситуації на валютному ринкуНацбанк відреагував на погіршення ситуації на валютному ринку
Українці в січні поставили рекорд з купівлі доларів — НацбанкУкраїнці в січні поставили рекорд з купівлі доларів — Нацбанк
Закриття ФОП під час воєнного стану: як можна це зробитиЗакриття ФОП під час воєнного стану: як можна це зробити
Последние новости
Подгружаем последние новости