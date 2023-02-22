Масове закриття відділень держбанків: чому Нацбанк запропонував ввести мораторій

Очільник Нацбанку Андрій Пишний звернувся до Мінфіну, що володіє акціями українських держбанків, з пропозицією ввести мораторій на скорочення відділень держбанків під час війни. Оскільки за рік держбанки скоротили 763 відділення, йдеться у повідомленні НБУ.

НБУ аргументував свою позицію тим, що безперебійна робота держбанків має особливе значення для економіки та безпеки держави з огляду на розгалужену мережу відділень (близько 50% всіх банківських відділень) та банкоматів (65% загальної банкоматної мережі).

У НБУ вважають, що рішення банків про значне скорочення мережі та персоналу для мінімізації витрат, потребують аналізу та перегляду.

"Соціально відповідальний банкінг має стати пріоритетом для всіх фінансових установ під час війни, насамперед - для державних банків. Забезпечення максимальної доступності фінансових послуг для населення сьогодні є одним із стратегічних завдань їх діяльності", - зазначив Пишний.