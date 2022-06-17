Деньги: 5 способов сэкономить семейный бюджет во время войны

Украинцы в условиях войны пытаются максимально ограничить траты. Миллионы наших соотечественников лишились работы и едва сводят концы с концами. Финансовые аналитики рассказали, как сэкономить семейный бюджет в условиях кризиса. Они назвали 5 способов сохранить средства.

Убедитесь в стабильности дохода

Профессор и соучредитель Центра поведенческих исследований BeSmart Киевской школы экономики Владимир Вахитов напомнил, что сейчас очень дорого быть безработным. Если ваша специальность стала невостребованной, нужно искать другие источники заработка, учиться новому и быть готовым к сокращению зарплаты. Эксперт посоветовал избегать кредитов, особенно в микрофинансовых организациях, где взимают бешеные проценты.

Проанализируйте траты

Ассоциированный эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз рекомендовал изменить правила потребления. К примеру, можно сэкономить, отказавшись от сигарет, дорогого спиртного и кофе. Также желательно ограничить походы в рестораны и меньше пользоваться личным транспортом – цены на дефицитное топливо зашкаливают.

Рационально планируйте будущее

Основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что война может затянуться. Нужно не ждать победу, параллельно тратя все сбережения "на черный день". Важно продолжать работать, поддерживать экономику, зарабатывать и помогать средствами ВСУ.

Покупайте товары отечественного производства

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив посоветовал меньше приобретать меньше импортных товаров и тратить деньги на украинские товары и услуги. Он призвал экономить на импортном горючем, но "не отказываться от услуг соседа-парикмахера и овощей, которые продают бабушки".

Инвестируйте излишки

Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Владимир Лепушинский уверен, что важно стимулировать украинцев вкладывать деньги в ценные бумаги и депозиты. Это сдерживает темпы роста цен, уменьшает спрос на продукты и сервисы не первоочередного использования, уменьшает давление на валютном рынке и помогает НБУ обеспечивать стабильность курса валют.

Напомним, что будет со сбережениями украинцев, если банки разорятся во время войны.