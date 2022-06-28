В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство
Кабинет министров принял постановление о разрешительных и регистрационных процедурах в строительстве. Решение будет действовать в период действия военного положения в Украине и в течение одного года со дня прекращения или отмены военного положения. Об этом сообщает
Строительство без паспорта
Согласно документу, строительство индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов не выше двух этажей (без учета мансардного этажа) площадью до 500 кв. метров, хозяйственных построек и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка может осуществляться заказчиком без получения строительного паспорта застройки земельного участка.
В таком случае заказчик обращается к архитектору или инженеру-проектировщику, который загружает в Единую государственную электронную систему в сфере строительства схемы намерений застройки земельного участка.
Кроме того, постановлением определено, что разработка проектной документации на строительство объектов условной высотой не выше 20 метров на расстоянии не менее 1 километра от бокового предела летной полосы и 2 километра от торцов летной полосы осуществляется без согласования с эксплуатантом аэродрома, Государственной авиационной службой или Министерство обороны.