В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство

Кабинет министров принял постановление о разрешительных и регистрационных процедурах в строительстве. Решение будет действовать в период действия военного положения в Украине и в течение одного года со дня прекращения или отмены военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 июня 2022 г. №?722.

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Строительство без паспорта

Согласно документу, строительство индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов не выше двух этажей (без учета мансардного этажа) площадью до 500 кв. метров, хозяйственных построек и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка может осуществляться заказчиком без получения строительного паспорта застройки земельного участка.

В таком случае заказчик обращается к архитектору или инженеру-проектировщику, который загружает в Единую государственную электронную систему в сфере строительства схемы намерений застройки земельного участка.

Кроме того, постановлением определено, что разработка проектной документации на строительство объектов условной высотой не выше 20 метров на расстоянии не менее 1 километра от бокового предела летной полосы и 2 километра от торцов летной полосы осуществляется без согласования с эксплуатантом аэродрома, Государственной авиационной службой или Министерство обороны.