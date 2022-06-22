Косвенные потери в сельском хозяйстве в результате войны достигли $23,3 миллиарда

Косвенные потери в сельском хозяйстве из-за уменьшения производства, блокады портов и удорожания производственных факторов оцениваются в $23,3 млрд. Об этом говорится в анализе, подготовленном KSE совместно с Минагрополитики.

Косвенные потери в сельском хозяйстве в результате войны достигли $23,3 миллиарда

Потери в сельском хозяйстве

Косвенные потери из-за недополученного урожая сельхозкультур оцениваются в $9,6 млрд.

Наиболее значимое снижение прогнозируется в производстве пшеницы (33% спад в урожае 2022 года по сравнению с базовым сценарием), подсолнечника (32%) и ячменя (31%). Боевые действия несколько меньше влияют на урожай кукурузы по сравнению с урожаем других культур, ожидается снижение урожая в размере 18%.

В 2022 году ожидается 22% меньший урожай и других сельхозкультур (кроме указанных выше), что означает дополнительные недополученные доходы в размере $3,3 млрд.

Спад поголовья в животноводстве приводит к уменьшению объема производства на несколько лет вперед. Следовательно, общие потери животноводческого сектора оцениваются в $682 млн.

Потери из-за меньшего урожая многолетних культур составили $89 млн. В среднем для начала плодоношения новых многолетних насаждений понадобится пять лет. Следовательно, потери урожая многолетних насаждений в течение пяти лет составят $222,4 млн.

Одним из последствий роSSийского вторжения является снижение цен производителей на экспортно-ориентировочные товары, в частности, из-за блокады портов. Косвенные потери производителей от снижения цен на экспортно-ориентировочные культуры (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник) составляют $11,9 млрд.

С началом вторжения РФ украинские сельхозпроизводители также столкнулись с удорожанием факторов производства, в том числе — удорожанием удобрений и горючего.

Стоимость удобрений увеличилась на 37% с начала роSSийского вторжения, а цены на дизельное топливо выросли примерно на 39 центов США за литр. Общие потери из-за повышения производственных затрат оцениваются в $859 млн.

Напомним

Общая сумма прямых потерь, нанесенных сельскохозяйственной отрасли Украины в результате полномасштабного роSSийского вторжения, достигает $4,29 млрд.

Ранее «Минфин» писал, что украинские ритейлеры получили 50,7 млрд грн убытков в результате полномасштабной войны.





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