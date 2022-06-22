Ирландия заморозила роSSийские активы на 1,7 миллиарда евро
Ирландия заморозила активы на сумму 1,72 млрд евро, которые связывают с находящимися под санкциями роSSийскими физическими и юридическими лицами. Об этом сообщает
Какие активы заморожены
Представитель министерства иностранных дел Ирландии заявил, что заявленная сумма актуальна и основана на данных, предоставленных ему Центральным банком.
Львиную долю этой суммы составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах, также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и в меньшей степени — элитной недвижимости.
Центральный банк Ирландии разослал ряду деловых организаций письма с напоминанием им о своей роли в надзоре за финансовыми санкциями и ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС.
Кто и сколько заморозил
Ранее «Минфин» писал, что санкции Евросоюза заморозили активы роSSийских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 млрд евро.
Как
Власти Люксембурга заявляли, что в рамках санкций ЕС заморозили активы РоSSии на сумму 2,5 млрд евро, объемы замороженных в Швейцарии активов подсанкционных россиян достигли $6,2 млрд.
США не сообщали общую сумму замороженных активов россиян.