Ирландия заморозила роSSийские активы на 1,7 миллиарда евро

Ирландия заморозила активы на сумму 1,72 млрд евро, которые связывают с находящимися под санкциями роSSийскими физическими и юридическими лицами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irish Times.

Ирландия заморозила роSSийские активы на 1,7 миллиарда евро
Фото: financebrokerage.com

Какие активы заморожены

Представитель министерства иностранных дел Ирландии заявил, что заявленная сумма актуальна и основана на данных, предоставленных ему Центральным банком.

Львиную долю этой суммы составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах, также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и в меньшей степени — элитной недвижимости.

Центральный банк Ирландии разослал ряду деловых организаций письма с напоминанием им о своей роли в надзоре за финансовыми санкциями и ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС.

Кто и сколько заморозил

Ранее «Минфин» писал, что санкции Евросоюза заморозили активы роSSийских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 млрд евро.

Как пишет Forbes, Франция заблокировала роSSийские активы в 23,5 млрд евро. Бельгия — на 10 млрд евро, Италия — на 1,1 млрд евро, Ирландия — на 830 млн евро, Нидерланды — на 516 млн евро, Дания — на 4195 евро. Австрия заморозила 254 млн евро роSSийских активов на 97 счетах.

Власти Люксембурга заявляли, что в рамках санкций ЕС заморозили активы РоSSии на сумму 2,5 млрд евро, объемы замороженных в Швейцарии активов подсанкционных россиян достигли $6,2 млрд.

США не сообщали общую сумму замороженных активов россиян.





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