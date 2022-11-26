Естонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро, їх пропонують віддати Україні

Йдеться про приблизно 20 мільйонів євро, проте сума постійно коливається, інформує ZN.ua.

Естонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро, їх пропонують віддати Україні
© Scanpix/Postimees

Естонія заморозила пов'язані з РФ активи на десятки мільйонів євро та обговорює з ЄС можливість використання замороженого російського майна на користь України, повідомила глава відділу міжнародних фінансових санкцій та запобігання фінансуванню тероризму Бюро даних щодо відмивання грошей Лаура Аус порталу ERR.

"Розрахувати точну вартість заморожених активів практично неможливо. Зокрема, кошти заморожені в кредитних організаціях, фінансових установах, на банківських рахунках. Там йдеться приблизно про 11,7 млн євро. Другий пункт - кошти на заморожених рахунках передоплати в Податково-митному департаменті. Там ми говоримо приблизно про 8,4 млн", - сказала вона.

Сума заморожених активів постійно змінюється, зазначає Аус. Наприклад, компанії можуть використовувати заморожені засоби для оплати витрат, необхідних для забезпечення безпечного зберігання заморожених товарів, таких як хімікати. Ще складніше оцінити вартість активів підприємства у сукупності.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на квартири зміняться вже взимку 2023 рокуЦіни на квартири зміняться вже взимку 2023 року
Майже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — ОпендатаботМайже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — Опендатабот
АРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривеньАРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривень
Мінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги УкраїніМінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги Україні
Щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — МінекономікиЩонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — Мінекономіки
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура США полює на російські активи, але є проблеми — The Wall Street JournalПрокуратура США полює на російські активи, але є проблеми — The Wall Street Journal
Для підтримки кредитування в Україні ЄБРР надає гарантію на 50 млн євро: хто зможе взяти кредит та в яких банкахДля підтримки кредитування в Україні ЄБРР надає гарантію на 50 млн євро: хто зможе взяти кредит та в яких банках
Супермаркети в Україні через блекаут переходять на генератори: які продукти найближчим часом подорожчаютьСупермаркети в Україні через блекаут переходять на генератори: які продукти найближчим часом подорожчають
Мінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги УкраїніМінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги Україні
В Україні зросли ціни на сільВ Україні зросли ціни на сіль
В Україні почнуть закриватись обмінникиВ Україні почнуть закриватись обмінники
Франція надасть Укрїні 100 млн євро кредитуФранція надасть Укрїні 100 млн євро кредиту
Україна отримала від Світового банку додаткове фінансування у розмірі 60 мільйонів доларів – МарченкоУкраїна отримала від Світового банку додаткове фінансування у розмірі 60 мільйонів доларів – Марченко
В Україні випустили нову монету номіналом 20 грн: фотоВ Україні випустили нову монету номіналом 20 грн: фото
Норвегія дає майже $200 мільйонів на закупівлю газу для УкраїниНорвегія дає майже $200 мільйонів на закупівлю газу для України
Последние новости
Подгружаем последние новости