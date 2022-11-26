Естонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро, їх пропонують віддати Україні

Естонія заморозила пов'язані з РФ активи на десятки мільйонів євро та обговорює з ЄС можливість використання замороженого російського майна на користь України, повідомила глава відділу міжнародних фінансових санкцій та запобігання фінансуванню тероризму Бюро даних щодо відмивання грошей Лаура Аус порталу ERR .

"Розрахувати точну вартість заморожених активів практично неможливо. Зокрема, кошти заморожені в кредитних організаціях, фінансових установах, на банківських рахунках. Там йдеться приблизно про 11,7 млн євро. Другий пункт - кошти на заморожених рахунках передоплати в Податково-митному департаменті. Там ми говоримо приблизно про 8,4 млн", - сказала вона.

Сума заморожених активів постійно змінюється, зазначає Аус. Наприклад, компанії можуть використовувати заморожені засоби для оплати витрат, необхідних для забезпечення безпечного зберігання заморожених товарів, таких як хімікати. Ще складніше оцінити вартість активів підприємства у сукупності.