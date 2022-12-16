Угорщина заморозила російських активів на 870 мільйонів євро

Станом на кінець листопада Угорщина заморозила російські активи на суму майже 350 млрд форинтів (близько 870 млн євро). Про це пише угорське видання Nepszava.

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Зазначається, що це значна сума, навіть порівняно з іншими країнами Європи, тим паче, що до листопадової звітності Будапешт повідомив Брюссель про арешт лише 3 тис. євро.

Цікаво, що значні санкційні активи були виявлені в Угорщині в листопаді, якраз коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС з Брюсселем.

Заморожені російські активи в інших країнах