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2022-12-16
Угорщина заморозила російських активів на 870 мільйонів євро
Станом на кінець листопада Угорщина заморозила російські активи на суму майже 350 млрд форинтів (близько 870 млн євро). Про це пише угорське видання Nepszava.
Фото: pixabay.com
Зазначається, що це значна сума, навіть порівняно з іншими країнами Європи, тим паче, що до листопадової звітності Будапешт повідомив Брюссель про арешт лише 3 тис. євро.
Цікаво, що значні санкційні активи були виявлені в Угорщині в листопаді, якраз коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС з Брюсселем.
Заморожені російські активи в інших країнах
- В Італії заморожено 2,3 млрд євро,
- у Німеччині - 2,2 млрд євро,
- в Австрії - майже 1,8 млрд євро,
- у Болгарії - 11,3 млн євро,
- у Чехії - 10,8 млн євро,
- у Словаччині - 4,9 млн євро.