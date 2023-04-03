Фінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в Гельсінкі

Гроші зберігалися на рахунку у банку Nordea.

Фінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в Гельсінкі
© en.wikipedia.org

Фінське управління зі стягнення боргів у зв'язку із санкціями ЄС заморозило кошти російського центру науки та культури, який розташований у Гельсінкі. Гроші були на рахунку у банку Nordea. Про це повідомляє фінське видання Kauppelehti.

Видання зазначає, що до початку агресії Росії проти України Російський центр науки і культури співпрацював з Фінсько-російським товариством, яке значною мірою фінансувалося коштом фінських платників податків. Він займається організацією культурних заходів та мовних курсів, а також, як сказано на його сайті, сприяє "співпраці між науковцями та бізнесменами".

Не відомо, про яку суму йдеться. Проте видання повідомляє, що одразу ж був заблокований платіж у розмірі 153 євро від фізичної особи з Фінляндії, а банку заборонено здійснювати та проводити будь-які виплати з рахунку центру, окрім як на рахунок судового пристава.

Зазначається також, що рішення про заморожування коштів було прийняте ще 10 березня, проте про нього стало відомо лише зараз.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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