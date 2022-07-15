ФГВФЛ продает активы ликвидированного МР Банка (Сбербанк)

Фонд гарантирования вкладов физических лиц впервые выставит на продажу ликвидируемые активы М Р Банка (бывший Сбербанк). Аукцион состоится 26 июля в системе Prozorro.Продажи. Об этом сообщает ФГВФЛ.

ФГВФЛ продает активы ликвидированного МР Банка (Сбербанк)
Фото: finance.ua

На торги выставят право требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом (лот GL16N021139).

В обеспечении по кредитному договору — недвижимость, а именно имущественный комплекс общей площадью 22,536 тыс. м в одном из центральных районов Киева по ул. Антона Цедика (бывшая Эжена Потье) недалеко от ст. метро «Шулявская».

А также технологическое и вспомогательное оборудование для изготовления безалкогольных напитков, акции юридического лица-заемщика и имущественные права интеллектуальной собственности в знак товаров и услуг.

Задолженность по кредитному договору

Общая задолженность по кредитному договору составляет 546,3 млн. грн.

Начальная цена лота — 546,3 млн. грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона, предусматривающей поэтапное снижение цены, а после того как один из участников остановит снижение, участники могут предложить более высокую цену.

Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, РФ или лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, вырученные от продажи активов неплатежеспособных банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

Напомним

Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк — сокращенно М Р Банк в декабре 2021 года.

В конце февраля 2022 года Фонд гарантирования вкладов начал процесс ликвидации МР Банка.





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