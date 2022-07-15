ФГВФЛ продает активы ликвидированного МР Банка (Сбербанк)
Фонд гарантирования вкладов физических лиц впервые выставит на продажу ликвидируемые активы
На торги выставят право требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом (лот GL16N021139).
В обеспечении по кредитному договору — недвижимость, а именно имущественный комплекс общей площадью 22,536 тыс. м в одном из центральных районов Киева по ул. Антона Цедика (бывшая Эжена Потье) недалеко от ст. метро «Шулявская».
А также технологическое и вспомогательное оборудование для изготовления безалкогольных напитков, акции юридического лица-заемщика и имущественные права интеллектуальной собственности в знак товаров и услуг.
Задолженность по кредитному договору
Общая задолженность по кредитному договору составляет 546,3 млн. грн.
Начальная цена лота — 546,3 млн. грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона, предусматривающей поэтапное снижение цены, а после того как один из участников остановит снижение, участники могут предложить более высокую цену.
Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, РФ или лиц, связанных с государством-агрессором.
Средства, вырученные от продажи активов неплатежеспособных банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.
Напомним
Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк — сокращенно
В конце февраля 2022 года Фонд гарантирования вкладов начал процесс ликвидации МР Банка.