Долари в обмінниках та банках не приймають: у чому причина

Не всю валюту в Україні можна легко обміняти навіть у банках. У громадян відмовляються приймати пошкоджені та застарілі доларові банкноти. У НБУ розповіли, які долари не підлягають обміну.

В українців відмовляються приймати долари в обмінниках та банках: які купюри не вдається обміняти

Громадяни часто нарікають на проблеми з обміном доларів. Здебільшого у банках та обмінниках відмовляють брати купюри, які:

  • сильно зношені;
  • мають одразу кілька пошкоджень;
  • мають великі розриви;
  • мають плями фарби;
  • були випущені до 1996 року.
В українців відмовляються приймати долари в обмінниках та банках: які купюри не вдається обміняти

В обмінниках вам просто відмовлять в обміні таких грошей, а в банках за послугу обміну пошкоджених купюр доведеться сплатити комісію від 5 до 50%. Якщо там ви отримаєте відмову, то є ще один варіант – звернутися до НБУ та спробувати там обміняти пошкоджені банкноти. Обміном доларів займаються лише іноземні банки, тому знадобиться від одного до кількох місяців, поки пошкоджені купюри відправлять за кордон на експертизу, а потім погодяться обміняти.

Як відбувається процес обміну пошкоджених купюр

Процедура заміни зіпсованих купюр називається інкасо. Іноземна фінансова установа, з якою співпрацює український банк, приймає купюри, а натомість видає новий грошовий знак точно такого ж номіналу.

У НБУ зазначили, що на обмін забирають і купюри, які навіть розірвані на частини та склеєні, і навіть із пошкодженням елементів дизайну (видалені цифрові та текстові позначення номіналу).

В Україні в обмінниках та обманках відмовляються приймати долари, випущені до 1996 року. Справа в тому, що після 1996 року в США випустили банкноти з новим дизайном та новими захисними елементами. В результаті, деякі касири не можуть відрізнити фальшиві банкноти від справжніх, якщо їм більше 26 років.

Раніше повідомлялося, які фактори позитивно впливають на курс долара в Україні у березні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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