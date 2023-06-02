Долари та євро термінали ПриватБанку більше не приймають

ПриватБанк перестав приймати від українців долари та євро через термінали. Прийом валюти через них припинено. У банку причини такого обмеження не називають, проте пропонують інший спосіб поповнення рахунку валютною готівкою.

ПриватБанк обмежив прийом доларів та євро: у банку причини не називають

Про зміни в роботі терміналів повідомив в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ речник ПриватБанку Олег Серга.

Термінали ПриватБанку припинили приймати готівкову валюту з кінця травня. Тепер поповнити свій або чийсь інший рахунок доларами чи євро через термінал неможливо.

При цьому прийом доларів та євро у касах ПриватБанку здійснюється, як і раніше – без обмежень. Отже, всі клієнти можуть отримати таку послугу через касу банку, пояснив речник. Чому валютну готівку перестали приймати у терміналах, представник банку не роз'яснив.

"Ухвалено рішення припинити такі транзакції. Про відновлення сервісу повідомимо окремо", – прокоментував Олег Серга.

ПриватБанк обмежив прийом доларів та євро: у банку причини не називають

Причиною відмови у прийомі валютної готівки через термінали можуть стати доларові купюри старого зразка, припускають експерти. З деяких пір банки відмовляються їх приймати.

При цьому в обмінниках та банках завжди були проблеми із прийомом пошкоджених банкнот. Їх беруть на обмін зі значним зниженням вартості.

А з деяких пір виникли проблеми і з прийомом застарілих доларових банкнот, які вже не випускаються в США, проте не втратили своєї купівельної спроможності. І не лише у ПриватБанку. Згідно з постановою НБУ, банки зобов'язані приймати такі банкноти без обмежень (якщо вони не пошкоджені). Проте практично всі банки ігнорують цю постанвову, відмовляючи українцям у прийомі застарілих доларів.

При цьому громадянам вказали єдиний спосіб "позбутися" їх – поповнити такими купюрами свій валютний рахунок. Проте валютні рахунки є не у всіх. У такому разі українцям залишається єдиний спосіб. Деякі обмінники все ще приймають такі банкноти, але тільки за значно зниженою вартістю.


Марченко Любов, Тудей





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