В НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банках

Відсотки за депозитами будуть зростати.

У Нацбанку спрогнозували, як довго банки триматимуть високі ставки за вкладами в нацвалюті. Про це йдеться у повідомленні регулятора, інформує ZN.ua .

"Для захисту гривневих заощаджень від інфляції НБУ підтримує курсову стабільність, зберігає високу облікову ставку та додатковими заходами спонукає банки активніше боротися за вкладників. Тож процентні ставки за гривневими депозитами продовжують зростати", - зазначили в НБУ.

Наразі більшість банків пропонують за вкладами в гривні 15-20% річних, що дає змогу захистити заощадження від інфляції.

"НБУ і надалі працюватиме над збереженням привабливості гривневих заощаджень. Для цього облікова ставка ще тривалий час залишатиметься високою. Також НБУ триматиме під контролем ситуацію на валютному ринку", - йдеться у повідомленні.

Однак ставки за кредитами для бізнесу і населення теж залишатимуться високими.

"Водночас у наступні роки, коли безпекові ризики знизяться, а інфляція сповільниться, очікується зменшення кредитних ставок", - спрогнозували в НБУ.