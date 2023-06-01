Зросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУ

Також зменшився кредитний портфель банків.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за місяць зросла на 0,5 п.п. – із 38,8% на 1 квітня до 39,3% на 1 травня. Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує ZN.ua .

Обсяг непрацюючих кредитів у квітні збільшився на 1,2 млрд грн. Водночас загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн.

Сума непрацюючих кредитів складає 435,3 млрд грн. Більшість – 326 млрд грн – припадає на банки з державною часткою участі.

У ПриватБанку сума NPL становить 178,7 млрд грн.

Як пояслюють банкіри, збільшення частки непрацюючих кредитів відбувається повільними темпами. Наприклад, за перший квартал зростання склало менше ніж 1% проти попереднього кварталу. Це пов'язано з тим, що банки неохоче визнають наявність проблемних кредитів.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року – з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель – збільшувався.

Раніше повідомлялось, що за оцінками Нацбанку, 60 із 65 банків отримали прибуток на суму 34,096 млрд гривень, а п’ять банків показали збитки у 39,8 млн гривень.