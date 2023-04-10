Долар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінниках

Курс долара у травні почне зростати. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день банківський курс валюти вже наближається до офіційного курсу НБУ, незабаром ситуація зміниться. Експерти назвали основні причини, через які долар припинить падіння.

Долар у травні подорожчає: експерти спрогнозували, скільки коштуватиме валюта в банках та обмінниках

З початку 2023 року готівкова гривня зміцнилася на 7,5%, внаслідок чого попит на валютні депозити серед населення впав у 10 разів.

За словами начальника аналітичного відділу Sense Bank Олексія Блінова, в результаті зміцнення готівкової гривні попит на валютні "трьохмісячні" депозити в березні знизився в 10 разів - з 200-300 млн доларів у жовтні-лютому до близько 20-30 млн дол. Це сталося через те, що курси валют в обмінниках практично зрівнялися з вартістю безготівкового долара в банках.

Долар у травні подорожчає: експерти спрогнозували, скільки коштуватиме валюта в банках та обмінниках

Основним чинником зниження курсу долара Блінов назвав продаж іноземної валюти аграріями під час підготовки до посівної кампанії.

Ще один фактор, який вплине на курс – це відновлення довоєнної системи оподаткування пального з 1 липня. Це означає, що вже за місяць очікується ажіотажний імпорт пального в Україну "за старими цінами". Це частково перенесеться і на додатковий попит у готівковому сегменті.

Таким чином, є всі передумови для того, що вже у травні курс долара в Україні почне зростати.

Курс долара 10 квітня

На початку тижня українські банки встановили готівковий курс долара на рівні 37,2 грн/долар у купівлі та 37,9 грн/долар у продажу. Такий же курс валют був на вихідних. Курс долара в обмінниках 10 квітня подорожчав у купівлі на 1 копійку – до 37,51 грн., а у продажу подешевшав на 2 коп. – до 37,67 грн.

Раніше економіст Борис Кушнірук дав свій прогноз щодо курсу долара в Україні до літа.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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