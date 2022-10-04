Італія заморозила нерухомість двох російських олігархів — Reuters

Італія у понеділок заморозила низку об'єктів нерухомості, що належать двом російським олігархам, на розкішному морському курорті Портофіно, у Сірміоні на озері Гарда та в Римі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, які безпосередньо обізнані про це.

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Деталі

Італійське правоохоронне агентство Guardia di Finanza, яке відоме міністр економіки та фінансів, конфіскувало віллу Альтакьяра — особняк з парком на мисі Портофіно на березі Лігурійського моря, а також майно та автомобіль у Римі в Едуарда Худайнатова, колишнього глави «Роснєфті».

Одне з джерел повідомило, що Худайнатов був внесений до чорного списку санкцій ЄС після вторгнення Росії в Україну. При цьому його активи оцінюються близько 57 млн євро.

У травні італійська поліція конфіскувала розкішну яхту вартістю близько $700 млн, яка, як вважається, належала Худайнатову, але її ЗМІ пов'язували з президентом Росії Володимиром Путіним.

Постраждав ще один олігарх

У рамках окремої операції поліція заморозила нерухомість у Сірміоні, місті на озері Гарда на північному сході Італії, вартістю понад 15 млн євро. Одне з джерел повідомило, що він належить Григорію Берьозкіну, голові правління російської групи прямих інвестицій «Есн».

Нагадаємо

У березні та квітні Італія конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 млн євро у заможних росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок та придбали нерухомість у багатьох престижних місцях.

Згідно з оновленим офіційним списком Guardia di Finanza, загальна вартість активів, вилучених на цей час в Італії у російських олігархів, становить понад 1,7 млрд євро.