Єврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для Угорщини

Що відомо

Зазначається, що Угорщина не змогла повною мірою виконати ключові положення тих 17 корегувальних заходів, що були погоджені між Єврокомісією та урядом Угорщини в рамках механізму обумовленості і які мали були виконані до граничного терміну, що припадає на 19 листопада.

Це, зокрема, стосується ефективності щойно створеного органу з забезпечення доброчесності та запроваджених судових процедур щодо перегляду рішень органів прокуратури.

У результаті було ухвалено рішення призупинити 65% зобов?язань за трьома операційними програмами в межах політики згуртованості на суму 7,5 млрд євро.

Єврокомісія зараз передає це рішення на розгляд Ради ЄС, яка має провести голосування по цій справі до 19 грудня.

Передісторія

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно запустила дисциплінарну процедуру щодо Угорщини, яка скоротить фінансування цієї країни за підрив стандартів верховенства права у блоці. Про початок процедури 27 квітня повідомила єврокомісар із питань юстиції Віра Йоурова.