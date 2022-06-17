Неуплата ЕСВ ФОПамы во время войны: будет ли потерян страховой стаж

При неуплате налога соответствующий период не будет зачислен в страховой стаж, информирует ZN.ua.

Неуплата ЕСВ ФОПамы во время войны: будет ли потерян страховой стаж
© hyser.com.ua

Во время военного положения у ФОПов есть право не уплачивать ЕСВ, что не предусматривает зачисления соответствующих периодов работы в страховой стаж. То есть, это может отразиться на размере будущей пенсии. Об этом сообщило главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области в Facebook.

В разъяснении ПФ отмечается, что в связи с действием военного положения предпринимателям, а также членам фермерских хозяйств предоставлено право временно, в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения, не начислять и не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Такой шаг применен для уменьшения финансовой нагрузки на предпринимателей и стимулирование их к продолжению деятельности, необходимой для страны в сложных условиях войны.

"Однако, принимая решение об использовании предоставленной государством возможности в течение определенного времени не платить единый взнос, необходимо помнить, что соответствующие периоды работы не будут зачислены в страховой стаж для назначения пенсии в будущем", - говорится в разъяснении.

В ПФУ напомнили, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, в страховой стаж засчитываются только те периоды деятельности, за которые уплачены страховые взносы. Размер ежемесячного взноса не должен быть меньше установленного законом минимального (с 1 января 2022 года - 1430 грн).


Середа Елена, ZN.ua





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВПFitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Нашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем сольНашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем соль
Блок рекламы


Похожие новости
Деньги: 5 способов сэкономить семейный бюджет во время войныДеньги: 5 способов сэкономить семейный бюджет во время войны
В Украине обвалились цены на помидоры из-за импорта на фоне войныВ Украине обвалились цены на помидоры из-за импорта на фоне войны
Поверка счетчиков во время действия военного положения не осуществляется: коммунальщики об этом умалчиваютПоверка счетчиков во время действия военного положения не осуществляется: коммунальщики об этом умалчивают
Госпродпотребслужба требует проверок горючего на АЗС или через два-три месяца в Украине не на чем будет ездитьГоспродпотребслужба требует проверок горючего на АЗС или через два-три месяца в Украине не на чем будет ездить
Государство будет компенсировать кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боевГосударство будет компенсировать кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боев
Доллар: как хранить сбережения во время войны в УкраинеДоллар: как хранить сбережения во время войны в Украине
Экспорт электроэнергии в ЕС будет либо прозрачным, либо его вообще не будет — КудрицкийЭкспорт электроэнергии в ЕС будет либо прозрачным, либо его вообще не будет — Кудрицкий
Уже через несколько месяцев Украина будет экспортировать в ЕС около 800 МВтУже через несколько месяцев Украина будет экспортировать в ЕС около 800 МВт
Налог на жилье: сколько придется заплатить украинцам во время войныНалог на жилье: сколько придется заплатить украинцам во время войны
Шри-Ланка будет покупать нефть и зерно у РФ, чтобы справиться с собственным кризисомШри-Ланка будет покупать нефть и зерно у РФ, чтобы справиться с собственным кризисом
Последние новости
Подгружаем последние новости