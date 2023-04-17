В Україні відбудеться масова заміна банківських кредитних карток: названо причину

В Україні відбудеться масова заміна кредитних карток. Названо причину оновлення популярних банківських продуктів.

В Україні відбудеться масова заміна банківських кредитних карток: названо причину

Платіжна система Mastercard повідомила про плани масово оновити свої карти. У прес-службі фінансової корпорації повідомили, що це пов'язано із переходом на нові стандарти виготовлення. У компанії вирішили до 2028 року перейти на екологічні матеріали для виготовлення карток та повністю відмовитися від ПВХ-пластику. Натомість розглядаються варіанти використання біопластику та пластику вторинної переробки.

Виготовлення кредитних карток із зазначених матеріалів буде безпечнішим для навколишнього середовища. Про наміри Mastercard з приводу оновлення матеріалів для виготовлення банківських карток стало відомо ще у 2018 році. Наразі ініціативу вже потримали понад 330 емітентів карток у 80 країнах. На даний момент вони обговорюють з постачальниками процес оновлення карток.

Коли в Україні відбудеться масова заміна кредитних карток

Вказано, що оновлення пластику буде здійснюватися поступово. Передбачено перехідний період, який триватиме до 2028 року. Очікується, що оновленою "біо-версією" вдасться замінити близько 168 млн банківських карток.

Карти будуть перевірені як корпорацією, так і іншими експертними установами. Усі вони отримають сертифікат відповідності екологічним вимогам та потраплятимуть до рук користувачів лише після отримання позначки Card Eco Certification.

В Україні відбудеться масова заміна банківських кредитних карток: названо причину

Впровадження нових стандартів потрібне для зменшення та відходів при виготовленні картки, а також шкідливих викидів у навколишнє середовище. Директор із сталого розвитку Mastercard Еллен Джаковскі заявив, що організація намагається перейти на низьковуглецеву регенеративну економіку. Очікується, що цей крок дозволить людству боротися зі світовими проблемами, серед яких є глобальне потепління та інші зміни клімату.

Раніше повідомлялося, що українців можуть покарати за регулярні перекази з картки на картку. Йдеться про санкції, які передбачають штрафи – до 85 тисяч гривень.


Леся Ловіцька, Тудей





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