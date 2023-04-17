В Україні відбудеться масова заміна банківських кредитних карток: названо причину

В Україні відбудеться масова заміна кредитних карток. Названо причину оновлення популярних банківських продуктів.

Платіжна система Mastercard повідомила про плани масово оновити свої карти. У прес-службі фінансової корпорації повідомили, що це пов'язано із переходом на нові стандарти виготовлення. У компанії вирішили до 2028 року перейти на екологічні матеріали для виготовлення карток та повністю відмовитися від ПВХ-пластику. Натомість розглядаються варіанти використання біопластику та пластику вторинної переробки.

Виготовлення кредитних карток із зазначених матеріалів буде безпечнішим для навколишнього середовища. Про наміри Mastercard з приводу оновлення матеріалів для виготовлення банківських карток стало відомо ще у 2018 році. Наразі ініціативу вже потримали понад 330 емітентів карток у 80 країнах. На даний момент вони обговорюють з постачальниками процес оновлення карток.

Коли в Україні відбудеться масова заміна кредитних карток

Вказано, що оновлення пластику буде здійснюватися поступово. Передбачено перехідний період, який триватиме до 2028 року. Очікується, що оновленою "біо-версією" вдасться замінити близько 168 млн банківських карток.

Карти будуть перевірені як корпорацією, так і іншими експертними установами. Усі вони отримають сертифікат відповідності екологічним вимогам та потраплятимуть до рук користувачів лише після отримання позначки Card Eco Certification.

Впровадження нових стандартів потрібне для зменшення та відходів при виготовленні картки, а також шкідливих викидів у навколишнє середовище. Директор із сталого розвитку Mastercard Еллен Джаковскі заявив, що організація намагається перейти на низьковуглецеву регенеративну економіку. Очікується, що цей крок дозволить людству боротися зі світовими проблемами, серед яких є глобальне потепління та інші зміни клімату.

Раніше повідомлялося, що українців можуть покарати за регулярні перекази з картки на картку. Йдеться про санкції, які передбачають штрафи – до 85 тисяч гривень.