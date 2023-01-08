"Доведеться докуповувати страховий стаж": як змінилися правила виходу на пенсію для українців

пенсія, субсидія, українці, виплати

Після зміни правил виходу на пенсію у 60 років деяким громадянам доведеться докуповувати страховий стаж.

Стало відомо, що змінилося при виході на пенсію у 60 років, згідно з новими правилами деяким громадянам доведеться докуповувати страховий стаж. Про це повідомляє Мінфін.

Це пов'язано з тим, що заслужений відпочинок за віком належить лише тим українцям, які мають щонайменше 30 років стажу.

пенсія, субсидія, українці, виплати

Першим способом купівлі стажу є укладання з Пенсійним фондом договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування, коли громадяни на цілком законних підставах можуть докупити у держави кількість страхового стажу. 1 рік стажу коштуватиме українцям 34320 гривень.

Такий варіант є бюджетнішим, але для нього буде потрібно більше часу для вирішення питання виходу на пенсію. Документ укладається на конкретний термін, раніше якого на пенсію вийти не можна. Оплати провадяться по ньому один раз на календарний місяць. Такий договір можна укласти на строк від 1 до 5 років, і вийти на заслужений відпочинок дозволяється лише після закінчення терміну дії.

Другий вид угоди про участь у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування дозволяє одноразово докупити страховий стаж, який бракує, і відразу ж вийти на пенсію. Така угода коштує вдвічі дорожче за попередній варіант.

гаманець, гроші, фінанси, виплати

Які документи необхідні для придбання страхового стажу:

  • заповнена заява про добровільну участь у системі державного соцстрахування або про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата ЄСВ) за формою згідно з додатком 3 до Інструкції;
  • копія трудової книжки (якщо є);
  • виписка із системи персоніфікованого обліку (ОК-5);
  • копія документа, що засвідчує особу.


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
У Києві знову подешевшала оренда квартир: за скільки можна зняти житло у столиціУ Києві знову подешевшала оренда квартир: за скільки можна зняти житло у столиці
Податки за квартири та будинки у 2023 році в Україні: хто звільняється від сплатиПодатки за квартири та будинки у 2023 році в Україні: хто звільняється від сплати
За 10 років Дубай планує подвоїти свою економіку і ввійти до топ-3 найрозвинутіших міст світуЗа 10 років Дубай планує подвоїти свою економіку і ввійти до топ-3 найрозвинутіших міст світу
Зі звільнення наглядової ради Приватбанку стартувала велика "чистка" в держбанках — джерело в НБУЗі звільнення наглядової ради Приватбанку стартувала велика "чистка" в держбанках — джерело в НБУ
Ціни на житло у Львові йдуть на спад: на скільки подешевшали квартириЦіни на житло у Львові йдуть на спад: на скільки подешевшали квартири
Блок рекламы


Похожие новости
Українців зобов'язали доплатити податки: кому доведеться розщедритисяУкраїнців зобов'язали доплатити податки: кому доведеться розщедритися
Українці можуть отримати пенсію на касах супермаркетівУкраїнці можуть отримати пенсію на касах супермаркетів
Світловідбивні жилети та пуховики: як змінилися потреби українців цієї зими (дослідження)Світловідбивні жилети та пуховики: як змінилися потреби українців цієї зими (дослідження)
ПФУ порахував, як впала зарплата українців за час війниПФУ порахував, як впала зарплата українців за час війни
Потрійний страховий стаж для нарахування пенсії: частина українців отримає пільгуПотрійний страховий стаж для нарахування пенсії: частина українців отримає пільгу
Щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — МінекономікиЩонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — Мінекономіки
В Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війнуВ Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війну
Іспанія відправила Україні 14 нових електрогенераторівІспанія відправила Україні 14 нових електрогенераторів
Українців попросили ще більше скоротити споживання електрики: які прилади не слід включати взагалі, а які - одночасноУкраїнців попросили ще більше скоротити споживання електрики: які прилади не слід включати взагалі, а які - одночасно
Як змінилися зарплати ІТ-фахівців та скільки з них уже повернулися в УкраїнуЯк змінилися зарплати ІТ-фахівців та скільки з них уже повернулися в Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости