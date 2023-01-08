"Доведеться докуповувати страховий стаж": як змінилися правила виходу на пенсію для українців

Після зміни правил виходу на пенсію у 60 років деяким громадянам доведеться докуповувати страховий стаж.

Стало відомо, що змінилося при виході на пенсію у 60 років, згідно з новими правилами деяким громадянам доведеться докуповувати страховий стаж. Про це повідомляє Мінфін.

Це пов'язано з тим, що заслужений відпочинок за віком належить лише тим українцям, які мають щонайменше 30 років стажу.

Першим способом купівлі стажу є укладання з Пенсійним фондом договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування, коли громадяни на цілком законних підставах можуть докупити у держави кількість страхового стажу. 1 рік стажу коштуватиме українцям 34320 гривень.

Такий варіант є бюджетнішим, але для нього буде потрібно більше часу для вирішення питання виходу на пенсію. Документ укладається на конкретний термін, раніше якого на пенсію вийти не можна. Оплати провадяться по ньому один раз на календарний місяць. Такий договір можна укласти на строк від 1 до 5 років, і вийти на заслужений відпочинок дозволяється лише після закінчення терміну дії.

Другий вид угоди про участь у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування дозволяє одноразово докупити страховий стаж, який бракує, і відразу ж вийти на пенсію. Така угода коштує вдвічі дорожче за попередній варіант.

Які документи необхідні для придбання страхового стажу: