Страховий стаж: чи включають до нього період навчання у виші

Розмір страхового стажу впливає на пенсію.

Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. При виході на пенсію враховується страховий стаж та вік особи. Видання «На пенсії» розповіло, чи зарахують до стажу період навчання в університеті, інформує ZN.ua.

В Україні, відповідно до законодавства, до стажу до 2004 року зараховуються періоди навчання на денній формі у вишах, профучилищах, навчальних закладах із підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Якщо період навчання був після 1 січня 2004 року, то він до стажу не зараховується.

«Навчання до 2004 року підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видано на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання», – йдеться у повідомленні.

Щоб підтвердити період навчання, необхідно мати довідки про тривалість навчання у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Основним документом, що підтверджує стаж, є диплом.

«Саме тому, якщо йдеться про навчання, то в Пенсійному фонді передусім дивляться на диплом, дату його видачі або дату захисту диплома», – йдеться у повідомленні.

При цьому зараховування до стажу відпустки після навчання законодавством не передбачено.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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