Трудовий стаж: що треба робити, щоб не втратити його при розрахунку пенсії

Кількість років трудового стажу може впливати на розмір виплат.

Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. Для виходу на пенсію українці повинні мати певну кількість років трудового стажу. Будь-яка допущена помилка в записах у трудовій книжці може негативно позначитися на сумі виплат, які отримує пенсіонер. Видання «На пенсії» розповіло , як мають вестися записи у трудовій книжці, щоб не втратити трудовий стаж, інформує ZN.ua .

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Пенсійний фонд України (ПФУ) може відмовити в зарахуванні певного періоду робочого стажу. Це відбувається, якщо сторінки трудової книжки заповнені із порушенням вимог.

Що потрібно зробити, щоб не втратити трудовий стаж:

Всі записи у трудовій книжці вносяться після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого терміну, а у разі звільнення – у день звільнення.

Записи виконуються арабськими цифрами (число та місяць двозначними). Наприклад, якщо робітника прийнято на роботу 5 січня 1993 р., у трудовій книжці записується “05.01.1993”.

Записи виконуються акуратно, кульковою ручкою, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів, і засвідчуються печаткою запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення.

Якщо у ПФУ відмовили у зарахуванні певного періоду до страхового стажу через неправильно заповнену трудову книжку, то у такому випадку необхідно звернутися до суду та визнати дії Фонду протиправними.

Також необхідно перевіряти не лише записи у паперових трудових книжках, але й в електронних. Якщо підприємство ще працює, то можна виправити помилки, а якщо – ліквідовано, то зробити це буде набагато складніше, доведеться звертатися до суду.