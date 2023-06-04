Трудовий стаж: що треба робити, щоб не втратити його при розрахунку пенсії

Кількість років трудового стажу може впливати на розмір виплат.

Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. Для виходу на пенсію українці повинні мати певну кількість років трудового стажу. Будь-яка допущена помилка в записах у трудовій книжці може негативно позначитися на сумі виплат, які отримує пенсіонер. Видання «На пенсії» розповіло, як мають вестися записи у трудовій книжці, щоб не втратити трудовий стаж, інформує ZN.ua.

Трудовий стаж: що треба робити, щоб не втратити його при розрахунку пенсії
© Перший діловий канал

Пенсійний фонд України (ПФУ) може відмовити в зарахуванні певного періоду робочого стажу. Це відбувається, якщо сторінки трудової книжки заповнені із порушенням вимог.

Що потрібно зробити, щоб не втратити трудовий стаж:

  • Всі записи у трудовій книжці вносяться після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого терміну, а у разі звільнення – у день звільнення.
  • Записи виконуються арабськими цифрами (число та місяць двозначними). Наприклад, якщо робітника прийнято на роботу 5 січня 1993 р., у трудовій книжці записується “05.01.1993”.
  • Записи виконуються акуратно, кульковою ручкою, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів, і засвідчуються печаткою запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення.

Якщо у ПФУ відмовили у зарахуванні певного періоду до страхового стажу через неправильно заповнену трудову книжку, то у такому випадку необхідно звернутися до суду та визнати дії Фонду протиправними.

Також необхідно перевіряти не лише записи у паперових трудових книжках, але й в електронних. Якщо підприємство ще працює, то можна виправити помилки, а якщо – ліквідовано, то зробити це буде набагато складніше, доведеться звертатися до суду.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку до $2 мільярдів за місяцьНацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку до $2 мільярдів за місяць
Тендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІТендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІ
В Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, теплоВ Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, тепло
Акції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після раліАкції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після ралі
ПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червняПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червня
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні зросла середня зарплата: Пенсійний фонд показав, від якого показника розраховуватиме пенсіїВ Україні зросла середня зарплата: Пенсійний фонд показав, від якого показника розраховуватиме пенсії
Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травеньПенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травень
Стало відомо, коли треба платити податки тим, хто подав декларацію про доходиСтало відомо, коли треба платити податки тим, хто подав декларацію про доходи
У США збанкрутів First Republic Bank – його купує найбільший в країні банк JPMorganУ США збанкрутів First Republic Bank – його купує найбільший в країні банк JPMorgan
США скоротять фінансування існуючих бомбардувальників, щоб розробити новіСША скоротять фінансування існуючих бомбардувальників, щоб розробити нові
Нафтогаз об'єднав сплату за газ та його доставку в єдину платіжкуНафтогаз об'єднав сплату за газ та його доставку в єдину платіжку
Пенсії для інвалідів-чорнобильців: чи зросли вони з 1 березняПенсії для інвалідів-чорнобильців: чи зросли вони з 1 березня
В українських банках підвищили ставки за кредитами: що треба знатиВ українських банках підвищили ставки за кредитами: що треба знати
У Коломойського нарешті забрали аеропорт в Дніпрі, після того, як його було повіністю зруйновано окупантамиУ Коломойського нарешті забрали аеропорт в Дніпрі, після того, як його було повіністю зруйновано окупантами
Ротшильди планують зробити свій інвестбанк приватним – Financial TimesРотшильди планують зробити свій інвестбанк приватним – Financial Times
Последние новости
Подгружаем последние новости